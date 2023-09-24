Морська хвороба процвітає, – в ОК "Південь" розповіли, куди Росія перекидає кораблі

За останні півтора місяця українські сили постійно влучають по позиціях ворога у Чорному морі. І оскільки росіяни звідти перекидають свої кораблі на Азовське море, то тепер Чорноморський флот Росії називають "Азовським".

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що окупанти зараз перебувають в стані захитування у Чорному морі, та намагаються перечекати час від часу в Азовському.

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Недооцінювати ворога не можна

Водночас погода в Азовському морі не дуже сприяє тому, щоб росіяни там затримувались.

Проте недооцінювати ворога не можна – росіян все ж таки багато. Проте морська хвороба в них процвітає,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

Намагання ворога перевести в Азовське море великі десантні кораблі ні до чого не призвели. Росіяни були змушені визнати, що це недоцільно і повернути їх в пункти базування, зокрема історично російських берегів – до Новоросійська.

Активізували ракетоносії

"Проте в них залишаються у використанні пункти базування на тимчасово окупованому Кримському півострові. Зокрема там розташовані місця споряджання "Калібрів". Також останнім часом вони активізували ракетоносії", – зазначила вона.

Зокрема 23 вересня в акваторії Чорного моря були виведені 2 ракетоносії:

малий ракетний корабель проєкту "Буян";

фрегат "Адмірал Макаров".

Разом вони споряджені до 16 ракет, але надвечір вони зайшли у пункти базування,

– підкреслила Гуменюк.

Ці дії противника говорять про те, що він здебільше грає м'язами, ніж збирається застосовувати ці сили.

Однак рівень ракетної небезпеки залишається досить високим, адже ракетоносії споряджені та готові, їм достатньо 2 – 3 годин, щоб опинитися на пускових рубежах.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео

Під прицілом – острів Зміїний

Панування в Чорному морі ворог намагається забезпечити завдяки тактичній авіації. І ця активність досить агресивна, тому що за минулу добу було здійснено 3 атаки в напрямку острова Зміїний зі скиданням 4 КАБів.

Нагадаю, що саме там зосереджена зона перетину багатьох морських транспортних шляхів. І якщо зважати на те, що Чорне море є замінованим, то скидання КАБів на цьому напрямку є досить небезпечним, оскільки може спровокувати детонацію, – зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

Водночас сама по собі атака на острів Зміїний нічого іншого ворогу не дає, впевнена Наталія Гуменюк, крім демонстрації власної – поки що – переваги в повітрі.

Чорноморський флот Росії зазнає постійних уражень

Україна 22 вересня атакувала штаб Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією глави ГУР Кирила Буданова, внаслідок удару загинуло 9 окупантів,16 отримали поранення. Зокрема серед них є генерали, які перебувають у важкому стані.

Експерти вважають, що удари по штабу Чорноморського флоту найімовірніше були завдані британською ракетою Storm Shadow або її французьким аналогом SCALP. Адже саме ці високоточні ракети мають найбільше шансів вдарити по такому об'єкту та є надскладною ціллю для протиповітряної системи Росії.

Нагадаємо, що 20 вересня ЗСУ уразили командний пункт ворога в районі Верхньосадового поблизу Севастополя. Населений пункт Верхньосадове розташований в долині річки Бельбек на півдні півострова. На честь цієї річки названо аеродром, який 20 вересня теж зазнав пошкоджень.

Раніше було атаковано судноремонтний завод в у Севастополі – в районі Південної бухти. Внаслідок ракетного удару 13 вересня були пошкоджені ВДК "Мінськ" та підводний човен, ракетоносій "Ростов-на-Дону", яки перебували на ремонті.

За словами Наталії Гуменюк, окупанти діють на Херсонському напрямку, так само як в Чорному морі. Вони посилюють авіаційний компонент там, де втрачають артилерійський. Росіяни, перейшовши в зону некомфортного артилерійського ураження, через те, що українські сили відкидають їх контрбатарейною боротьбою, загарбники посилено застосовують авіаційну компоненту. Протягом доби 24 КАБи були спрямовані по Правобережжю Херсонщини.