Морская болезнь процветает, – в ОК "Юг" рассказали, куда Россия перебрасывает корабли

За последние полтора месяца украинские силы постоянно попадают по позициям врага в Черном море. И поскольку россияне оттуда перебрасывают свои корабли в Азовское море, то теперь Черноморский флот России называют "Азовским".

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что оккупанты сейчас находятся в состоянии "укачивания" в Черном море, и пытаются переждать время от времени в Азовском.

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Недооценивать врага нельзя

В то же время, погода в Азовском море не очень способствует тому, чтобы россияне там задерживались.

Однако недооценивать врага нельзя – россиян все же много. Однако морская болезнь у них процветает,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Попытки врага перевести в Азовское море большие десантные корабли ни к чему не привели. Россияне были вынуждены признать, что это нецелесообразно, и вернули их в пункты базирования, в частности, к исторически российским берегам – в Новороссийск.

Активизировали ракетоносители

"Однако у них остаются в использовании пункты базирования на временно оккупированном Крымском полуострове. В частности, там расположены места снаряжения "Калибров". Также в последнее время они активизировали ракетоносители", – отметила она.

В частности 23 сентября в акваторию Черного моря были выведены 2 ракетоносителя:

малый ракетный корабль проекта "Буян";

фрегат "Адмирал Макаров".

Вместе они снаряжены до 16 ракетами, но к вечеру они зашли в пункты базирования,

– подчеркнула Гуменюк.

Эти действия противника говорят о том, что он больше "играет мышцами", чем собирается применять эти силы.

Однако уровень ракетной опасности остается достаточно высоким, ведь ракетоносители снаряжены и готовы, им достаточно 2 – 3 часов, чтобы оказаться на пусковых рубежах.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море: смотрите видео

Под прицелом – остров Змеиный

Господство в Черном море враг пытается обеспечить благодаря тактической авиации. И эта активность достаточно агрессивна, потому что за минувшие сутки было совершено 3 атаки в направлении острова Змеиный со сбросом 4 КАБов.

Напомню, что там сосредоточена зона пересечения многих морских транспортных путей. И если учитывать то, что Черное море заминировано, то сброс КАБов на этом направлении достаточно опасен, поскольку может спровоцировать детонацию,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга.

В то же время, сама по себе атака на остров Змеиный ничего другого врагу не дает, уверена Наталья Гуменюк, кроме демонстрации собственного – пока еще – преимущества в воздухе.

Черноморский флот России терпит постоянные поражения

Украина 22 сентября атаковала штаб Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в результате удара погибли 9 оккупантов, 16 получили ранения. В частности, среди них есть генералы, которые находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты считают, что удары по штабу Черноморского флота, скорее всего, были нанесены британской ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом SCALP. Ведь именно эти высокоточные ракеты имеют больше шансов ударить по такому объекту и являются сверхсложной целью для противовоздушной системы России.

Напомним, что 20 сентября ВСУ поразили командный пункт врага в районе Верхнесадового вблизи Севастополя. Населённый пункт Верхнесадовое расположен в долине реки Бельбек на юге полуострова. В честь этой реки назван аэродром, который 20 сентября тоже получил повреждения.

Ранее был атакован судоремонтный завод в Севастополе – в районе Южной бухты. В результате ракетного удара 13 сентября были повреждены находившиеся на ремонте БДК "Минск" и подводная лодка, ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты действуют на Херсонском направлении, так же как в Черном море. Они усиливают авиационный компонент там, где теряют артиллерийский. Россияне, перейдя в зону некомфортного артиллерийского поражения, потому что украинские силы отбрасывают их контрбатарейной борьбой, усиленно применяют авиационную компоненту. В течение суток