Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що окупанти зараз перебувають в стані захитування у Чорному морі, та намагаються перечекати час від часу в Азовському.

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Недооцінювати ворога не можна

Водночас погода в Азовському морі не дуже сприяє тому, щоб росіяни там затримувались.

Проте недооцінювати ворога не можна – росіян все ж таки багато. Проте морська хвороба в них процвітає,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

Намагання ворога перевести в Азовське море великі десантні кораблі ні до чого не призвели. Росіяни були змушені визнати, що це недоцільно і повернути їх в пункти базування, зокрема історично російських берегів – до Новоросійська.

Активізували ракетоносії

"Проте в них залишаються у використанні пункти базування на тимчасово окупованому Кримському півострові. Зокрема там розташовані місця споряджання "Калібрів". Також останнім часом вони активізували ракетоносії", – зазначила вона.

Зокрема 23 вересня в акваторії Чорного моря були виведені 2 ракетоносії:

малий ракетний корабель проєкту "Буян";

фрегат "Адмірал Макаров".

Разом вони споряджені до 16 ракет, але надвечір вони зайшли у пункти базування,

– підкреслила Гуменюк.

Ці дії противника говорять про те, що він здебільше грає м'язами, ніж збирається застосовувати ці сили.

Однак рівень ракетної небезпеки залишається досить високим, адже ракетоносії споряджені та готові, їм достатньо 2 – 3 годин, щоб опинитися на пускових рубежах.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео

Під прицілом – острів Зміїний

Панування в Чорному морі ворог намагається забезпечити завдяки тактичній авіації. І ця активність досить агресивна, тому що за минулу добу було здійснено 3 атаки в напрямку острова Зміїний зі скиданням 4 КАБів.

Нагадаю, що саме там зосереджена зона перетину багатьох морських транспортних шляхів. І якщо зважати на те, що Чорне море є замінованим, то скидання КАБів на цьому напрямку є досить небезпечним, оскільки може спровокувати детонацію, – зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

Водночас сама по собі атака на острів Зміїний нічого іншого ворогу не дає, впевнена Наталія Гуменюк, крім демонстрації власної – поки що – переваги в повітрі.