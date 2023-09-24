Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 Канала, что оккупанты сейчас находятся в состоянии укачивания в Черном море, и пытаются переждать время от времени в Азовском.

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Недооценивать врага нельзя

В то же время, погода в Азовском море не очень способствует тому, чтобы россияне там задерживались.

Однако недооценивать врага нельзя – россиян все же много. Однако морская болезнь у них процветает,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга.

Попытки врага перевести в Азовское море большие десантные корабли ни к чему не привели. Русские были вынуждены признать, что это нецелесообразно и вернуть их в пункты базирования, в частности, исторически русских берегов – в Новороссийск.

Активизировали ракетоносители

"Однако у них остаются в использовании пункты базирования на временно оккупированном Крымском полуострове. В частности, там расположены места снаряжения "Калибров". Также в последнее время они активизировали ракетоносители", - отметила она.

В частности 23 сентября в акватории Черного моря были выведены 2 ракетоносителя:

малый ракетный корабль проекта "Буян";

фрегат "Адмирал Макаров".

Итого они снаряжены до 16 ракет, но к вечеру они зашли в пункты базирования,

– подчеркнула Гуменюк.

Эти действия противника говорят о том, что он в большинстве своем играет мышцами, чем собирается применять эти силы.

Однако уровень ракетной опасности остается достаточно высоким, ведь ракетоносители снаряжены и готовы, им достаточно 2 – 3 часов, чтобы оказаться на пусковых рубежах.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море: смотрите видео

Под прицелом – остров Змеиный

Господство в Черном море враг пытается обеспечить благодаря тактической авиации. И эта активность достаточно агрессивна, потому что за минувшие сутки было совершено 3 атаки в направлении острова Змеиный со сбросом 4 КАБов.

Напомню, что там сосредоточена зона пересечения многих морских транспортных путей. И если учитывать то, что Черное море заминировано, то сброс КАБов на этом направлении достаточно опасен, поскольку может спровоцировать детонацию, – отметила начальница Объединенного прессцентра сил обороны Юга.

В то же время, сама по себе атака на остров Змеиный ничего другого врагу не дает, уверена Наталья Гуменюк, кроме демонстрации собственной – пока – преимущества в воздухе.