Російські окупаційні сили здійснюють наступальні дії майже по всій лінії фронту. Українські воїни намагаються зупинити просування ворога, на деяких ділянках ї вдається контратакувати.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно здобули успіх одразу на 4 напрямках у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, передає 24 Канал.

Де просунулися Сили оборони на фронті?

Так, геолокаційні кадри за 13 серпня показують, що українські війська просунулися на півночі Харківської області, а саме в центральній частині Вовчанська (північний схід від Харкова).

Також ЗСУ мали успіх на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри за 12 серпня підтверджують їх просування в південно-східній частині Рідкодуба (північ від Лимана).

Крім того, кадри, опубліковані 9 серпня та геолоковані 12 серпня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися в північно-західну частину Щербинівки (захід від Торецька).

Знімки за 13 серпня доводять просування українських сил на Запоріжжі, а саме в південній частині Степногірська (захід від Оріхова).

Ситуація на фронті / Карти ISW

Де мав успіх ворог?

На жаль, росіяни теж мають територіальні здобутки. Так, дані за 12 серпня підтверджують просування противника на півночі Сумщини. Окупанти пройшли вперед у центральній Юнаківці (північний схід від Сум).

Росіяни мали успіх і на Торецькому напрямку. Кадри за 13 серпня, показують, що вони просунулися на північ від Полтавки (північний захід від Торецька).

Зауважимо, що ворожі сили продовжували атаки на Покровському, Новопавлівському, Придніпровському, Краматорському та інших напрямках фронту. Втім, підтверджених успіхів там не мали.

До слова, в ISW пояснили, завдяки чому стало можливим тактичне просування противника на Добропільському напрямку.