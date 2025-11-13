Росія наступала по всій лінії фронту, подекуди є просування: звіт та карти ISW за 12 листопада

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 11 – 12 листопада. Аналітики також оновили карти бойових дій.
На жаль, у Росії були просування на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Яка ситуація на фронті?
- 11 – 12 листопада російські війська продовжили наступальні операції в Курській та Сумській областях, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Нового Путі, на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Олексіївки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.[43]
- Українські війська могли нещодавно просунутися на півночі Харківської області, а саме на південний захід Вовчанська в районі, де попередньо присутні російські війська. Водночас геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 листопада, свідчать про те, що росіяни провели операцію з проникнення на південний захід Вовчанська, але це не змінило контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Атаки ворога були поблизу Вовчанська, Синельникового та Вовчанських Хуторів.
- Російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та в напрямку Хатнього, а також поблизу Одрадного та в напрямку Григорівки.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку 12 листопада, але не просунулися. Вони атакували поблизу Дворічанського, Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового, Піщаного, Степової Новоселівки та Глушківки, а також у напрямку Новоосинового. У ЗСУ також кажуть, що російські війська посилюють спроби форсувати річку Оскіл через погіршення погодних умов.
- Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Борової 12 листопада, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Богуславки, Борівської Андріївки, Надії, Греківки, Твердохлібового і в напрямку Новосергіївки 11 та 12 листопада.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку 12 листопада, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Дробишева, Шандриголового, у напрямку Корового Яру, біля Глущенкового, Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ставків, Колодязів, Зарічного, Ямполя.
- 12 листопада ворог продовжив наступальні операції на Сіверському напрямку, але не досяг підтвердженого просування. Атаки фіксували поблизу Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що вони мали успіхи на східній околиці Іванопілля. Також росіяни атакували поблизу самої Костянтинівки, Предтечиного, Білої Гори, Олександро-Шултиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та Володимирівки.
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 12 листопада, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Шахового та Нового Шахового, Маяка, Дорожнього та Заповідного.
- Окупаційні війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували поблизу та в самому Покровську, біля Гришиного, Родинського, Новоекономічного, Красного Лиману, Рогу, Гнатівки, Рівного, Мирнограда, Новогродівки, Сухого Яру, Лисівки, Зеленого, Котлиного, Удачного та Молодецького.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не здійснили підтвердженого просування. Атаки були у напрямку самої Новопавлівки, біля Новомиколаївки та Філії.
- Безуспішні наступальні операції ворога були й на Великомихайлівському напрямку. Він атакував поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Орестополя, Злагоди та Вербового.
- Російські війська нещодавно просунулися на тлі посилених наступальних операцій на Гуляйпільському напрямку. Вони атакували поблизу Рівного, Привільного, Рибного та Зеленого Гаю.
- Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування. 11 та 12 листопада вони атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська та Приморського.
- 12 листопада окупанти вели обмежені наступи на Херсонському напрямку, зокрема поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
