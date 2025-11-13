Росія наступала по всій лінії фронту, подекуди є просування: звіт та карти ISW за 12 листопада

На жаль, у Росії були просування на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

