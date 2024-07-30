Путін вимагає просування у цих точках, – генерал армії оцінив ситуацію на фронті

ЗСУ стійко тримають позиції у місцях, де окупанти залучили боєздатні сили та велику кількість вогневих засобів. Особливо КАБи, зенітно-ракетні комплекси, далекобійну артилерію.

Є кілька напрямків, де ворог ще може генерувати більш-менш професійні сили, велику кількість озброєння, техніки. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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"У цих форматах вони планують прориви, а Путін кожен день вимагає просування в конкретних точках. Це Покровський, Торецький, Краматорський напрямки, Часів Яр, частково просуватися в напрямку Харківщини", – сказав він.

"Буде вирішальний момент"

Микола Маломуж зазначив, що сьогодні ситуація, яка створює проблеми для українських захисників на конкретних напрямках. У деяких секторах вони повинні маневрувати, переходити на вигідніші позиції. ЗСУ знищують резерви ворога у великих кількостях, тому загарбники відчувають певний дефіцит.

На деяких секторах росіяни просуваються. Наприклад, на Покровському напрямку. Однак це локальні успіхи. На багатьох ділянках окупанти вичерпуються та не мають ресурсу для наступу.

А ми готуємо контрудар та контрнаступ. Тепер буде вирішальний момент, наскільки ми підготуємо нову стратегію ведення війни і потужні контрудари, підготовлені резерви живої сили, можливості військової техніки, озброєння. За допомогою пакетів американських, європейських, нашого ВПК, закупівлі за кордоном,

– підкреслив генерал армії.

Це сьогодні повинно створити не тільки паритет, а й перевагу над ворогом. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки пояснив, що головне – концентрація зусиль ЗСУ у тих місцях, де ворог не очікує, завданні потужних ударів і наше просування у напрямку звільнення конкретних територій на конкретних секторах.

"Ми не повинні дати ворогу можливості затяжних наступальних операцій, розтягування фронту, поступового посилення позицій. За допомогою мобілізації, виробництва ВПК, стратегії нестандартних дій, високоточної зброї до кінця року ми повинні перейти до нової стратегії військових дій на лінії фронту", – наголосив Маломуж.