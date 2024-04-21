Найближчим часом побачимо зміни на фронті, – Коваленко назвав 2 умови

Росіяни зараз тримають темп наступу, оскільки мають таку можливість. Найперше мовиться про домінувати в повітрі своєю тактичною авіацією, але це не триватиме довго.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що на ситуацію на полі бою впливають дві умови. Саме від них залежить, чи втримають окупанти темп свого наступу.

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Все залежатиме від військової допомоги

Зараз ворог користується тим, що Україні має дефіцит артилерії та боєприпасів. Але ситуація кардинально зміниться, якщо партнери нададуть допомогу. Тоді вікно можливостей окупантів буде нівельоване.

Якщо говорити про ініціативу президента Чехії Петра Павла про 800 тисяч снарядів, то тільки ці снаряди можуть на пів року забезпечити наш потенціал в артилерії,

– зауважив Олександр Коваленко.

Тепер відомо, що ініціатива Чехії збільшилась і вже становить більше мільйона снарядів. Фактично тільки на її основі ми отримаємо рік резерву боєкомплекту. Головне, щоб постачання до України все-таки розпочалося.

Другий момент – це допомога від США. Вона домінуватиме над усією іншою допомогою, тому що від Сполучених Штатів завжди надходило більше зброї, ніж від будь-якої іншої європейської країни.

Якщо процес постачання зброї відновиться, то найближчим часом ми побачимо зміни в зоні бойових дій не на користь російських окупаційних військ. Той темп наступальних дій, який вони зараз тримають, надалі тримати вони не можуть,

– додав Коваленко.

Чи достатньо допомоги від США для планування контрнаступу

За словами військового оглядача, Україна справді може планувати активні дії на 2024 рік. Варто нагадати, що в середньому допомога, яку нам виділяли США в попередні роки становила приблизно 20 мільярдів доларів – це мілітарна складова.

Пакет, за який проголосували 20 квітня, – більший. Окрім безпосередньої військової допомоги, там є кошти на інші компоненти, зокрема для підтримки економіки.

Бачимо, що перший квартал 2024 року ми пройшли без цієї допомоги, тому, маю надію, що передача відповідної номенклатури, не матиме затримок з постачанням,

– сказав Коваленко.

США ухвалили допомогу Україні: що відомо