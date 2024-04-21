В ближайшее время увидим изменения на фронте, – Коваленко назвал 2 условия

Россияне сейчас держат темп наступления, поскольку имеют такую возможность. Прежде всего говорится о доминировании в воздухе своей тактической авиацией, но это не продлится долго.

Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что на ситуацию на поле боя влияют два условия. Именно от них зависит, удержат ли оккупанты темп своего наступления.

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Все будет зависеть от военной помощи

Сейчас враг пользуется тем, что Украина имеет дефицит артиллерии и боеприпасов. Но ситуация кардинально изменится, если партнеры окажут помощь. Тогда окно возможностей оккупантов будет нивелировано.

Если говорить об инициативе президента Чехии Петра Павла о 800 тысяч снарядов, то только эти снаряды могут на полгода обеспечить наш потенциал в артиллерии,

– отметил Александр Коваленко.

Теперь известно, что инициатива Чехии увеличилась и уже составляет более миллиона снарядов. Фактически только на ее основе мы получим год резерва боекомплекта. Главное, чтобы поставки в Украину все-таки начались.

Второй момент – это помощь от США. Она будет доминировать над всей остальной помощью, потому что от Соединенных Штатов всегда поступало больше оружия, чем от любой другой европейской страны.

Если процесс поставки оружия возобновится, то в ближайшее время мы увидим изменения в зоне боевых действий не в пользу российских оккупационных войск. Тот темп наступательных действий, который они сейчас держат, в дальнейшем держать они не могут,

– добавил Коваленко.

Достаточно ли помощи от США для планирования контрнаступления

По словам военного обозревателя, Украина действительно может планировать активные действия на 2024 год. Стоит напомнить, что в среднем помощь, которую нам выделяли США в предыдущие годы составляла примерно 20 миллиардов долларов – это милитарная составляющая.

Пакет, за который проголосовали 20 апреля, – больше. Кроме непосредственной военной помощи, там есть средства на другие компоненты, в частности для поддержки экономики.

Видим, что первый квартал 2024 года мы прошли без этой помощи, поэтому, надеюсь, что передача соответствующей номенклатуры, не будет иметь задержек с поставками,

– сказал Коваленко.

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