Сирський заявив про "позитивні тенденції" у прикордонні Сумської та Харківської областей
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський під час наради з президентом Зеленським повідомив про позитивні тенденції в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.
- Акцент у військових діях зроблено на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.
Головком Сирський 26 серпня взяв участь у нараді, яку провів президент Зеленський. Під час неї він доповів, про "позитивні тенденції" у прикордонні двох областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.
Де є покращення на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що посилення стійкості оборони – першочерговий пріоритет.
"У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави", – написав Сирський.
Він додав, що основна увага наразі зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.
За його словами, є покращення на Сумщині та Харківщині.
Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму,
– повідомив головком.
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом минулої доби, 25 серпня, на фронті було зафіксовано 174 бойових зіткнення: 43 із них на Покровському напрямку, 28 – на Лиманському, 19 – Новопавлівському.
26 серпня у DeepState вперше оголосили про окупацію населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, що також підтвердили в ОСУВ "Дніпро". Однак згодом Генштаб спростував цю інформацію, заявивши, що ЗСУ контролюють село Запорізьке, а в районі Новогеоргіївки тривають бої.
В ISW також повідомили, що Росія припинила спроби розвивати наступ у напрямку Добропілля на Донеччині. Натомість окупанти зосередилися на інших напрямках.