Виконують 4 завдання: в "Азові" розповіли, як НРК змінюють бойові дії у 2026 році

Зараз напрямок наземних роботизованих комплексів активно розвивається. Вони виконують логістичні, інженерні, ударні, розвідувальні завдання, здійснюють мінуванння.

Офіцер 12 бригади "Азов" Нацгвардії з позивним "Будь" розповів 24 Каналу, що ударні НРК застосовуються по живій силі ворога, яка рухається з засідок. Також по різній техніці, зокрема, це моторизована, броньована.

"На цьому етапі такі випадки є поодинокими. Але вони набувають більш масового явища у Силах оборони. Думаю, що до кінця 2026 року це буде більш масово, ніж зараз, якщо говорити про ударні НРК", – сказав він.

Як розвивається напрямок НРК?

Офіцер зазначив, що логістика у багатьох підрозділах майже повністю закрита НРК. Ті підрозділи, які ще не мають логістику НРК, намагаються це зробити. Тому що це дуже полегшує логістичне забезпечення підрозділів саме переднього краю.

Ми говоримо про так звані "кілзони" 10 – 15 кілометрів, які дуже сильно впливають на логістику та використання НРК саме в цих зонах. Це сильно полегшує життя нашим хлопцям,

– підкреслив він.

Спостережні дрони в умовах обмеженої видимості є чи не єдиним джерелом, яке може давати інформацію про переміщення ворога. Це також дуже необхідна річ.

Тому що з листопада до березня – квітня на Донеччині період з погодних умов, які не дозволяють якісно проводити розвідку за допомогою БпЛА. Саме НРК, які виконують цю функцію, у найближчому майбутньому повинні повністю зайняти цю нішу у випадку поганих погодних умов.

На мою думку, станом на зараз НРК ще не зможе самостійно взяти ворога у полон, але варто намагатися. При взаємодії з піхотними групами це досить ефективний засіб. Насамперед зараз це засіб протиснення ворога вогнем і засіб його виявлення у тій чи іншій місцевості,

– пояснив військовий.

Напрямок НРК стає більш масовим. Однак так само і з боку росіян. Все частіше фіксуються їхні логістичні НРК, які українські захисники знищують. "Кілзона" також розширюється. Тому що як ЗСУ, так і ворог намагається вдосконалювати свої засоби, покривати максимальну зону.

Тобто фактично зона у 20 кілометрів стає все більш небезпечною і насиченою БпЛА ворога різного типу. Тому логістика, пересування і виживання людей у зоні до 20 кілометрів стає все важчою,

– додав "Будь".

Використання НРК на фронті: що відомо?