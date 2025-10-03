Росіяни зменшили кількість штурмів на деяких напрямках фронту. Військові частково пояснюють це тим, що окупанти готують нові підрозділи для активних боїв, поки це дозволяє погода.

Зокрема, під загрозою Костянтинівка на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника 11 армійського корпусу Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

Яка ситуація у Костянтинівці?

Запорожець розповів, що є інформація, що на ростовських полігонах Росія проводить підготовку особового складу для штурмів саме в місті.

Схоже, ворог планує або дозахопити Часів Яр, або підготуватися до бойових дій в Сіверську чи, скоріш за все, в Костянтинівці.

За словами речника, росіяни почали активніше застосовувати тактичну авіацію саме по Костянтинівці. Військові, які спостерігають за ситуацією у місті, кажуть, що минулого та цього тижня ще не було дня, щоб Костянтинівка не палала.

Водночас у вересні українські сили вивели там зі строю близько 2,5 тисячі окупантів.

Наразі ситуація у місті стабільна, противника там немає. Та він, як уже зазначалося, може намагатися дістатися до околиць, зокрема, спробувати атакувати місто, просуваючись по трасі Т-0504 Покровськ – Костянтинівка.

