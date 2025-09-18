У Куп'янську на Харківщині ЗСУ проводять контрдиверсійну операцію. Триває виявлення та знешкодження росіян.

При цьому у центрі міста їх немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву керівника міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону 18 вересня.

Яка ситуація у Куп'янську?

За словами Беседіна, у Куп'янську ситуація критична.

Безпосередньо у місті Куп'янськ проходить контрдиверсійна операція, тому що дійсно були факти заходу у місто диверсійних груп противника, тривають пошукові дії,

– повідомив він.

Ворога знешкоджують та беруть у полон.

Наразі лінія фронту проходить за менш ніж 1 кілометр від Куп'янська. Через це росіяни можуть обстрілювати місто практично зі всього свого озброєння.

До слова, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що у випадку взяття Куп'янська, зокрема Куп'янська-Вузлового, росіянам вдалося б відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.

Яка ситуація на Харківщині?