18 вересня, 17:25
Триває ліквідація ДРГ, ситуація критична, – МВА про Куп'янськ

Софія Рожик
Основні тези
  • У Куп'янську триває контрдиверсійна операція для виявлення та знешкодження російських диверсійних груп.
  • Лінія фронту розташована менш ніж за 1 кілометр від Куп'янська.

У Куп'янську на Харківщині ЗСУ проводять контрдиверсійну операцію. Триває виявлення та знешкодження росіян.

При цьому у центрі міста їх немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву керівника міської військової адміністрації Андрія Беседіна в ефірі телемарафону 18 вересня.

Яка ситуація у Куп'янську?

За словами Беседіна, у Куп'янську ситуація критична.

Безпосередньо у місті Куп'янськ проходить контрдиверсійна операція, тому що дійсно були факти заходу у місто диверсійних груп противника, тривають пошукові дії, 
– повідомив він. 

Ворога знешкоджують та беруть у полон. 

Наразі лінія фронту проходить за менш ніж 1 кілометр від Куп'янська. Через це росіяни можуть обстрілювати місто практично зі всього свого озброєння.

До слова, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що у випадку взяття Куп'янська, зокрема Куп'янська-Вузлового, росіянам вдалося б відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.

Яка ситуація на Харківщині?

  • За даними Генштабу, за добу 17 вересня на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень, на Південно-Слобожанському – теж 11, на Куп'янському – 7.

  • У ЦПД також підтверджували, що на росіян у центрі Куп'янська немає, місто під контролем ЗСУ, але там йдуть важкі бої.

  • 18 вересня аналітики DeepState писали, що окупанти просунулися поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки на Харківщині.