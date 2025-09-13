Була інформація, що російська армія через газову трубу намагається заходити у Куп'янськ. Насправді були вжиті заходи щодо перекривання клапанів, пошкодження тієї труби за допомогою інженерних боєприпасів, щоб ворог нею не скористався.

Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу прокоментував ситуацію.

Яка ситуація насправді?

Юрій Федоренко зазначив, що географічна близькість Харківської області з Росією поєднує нас спільними мережами, зокрема, газовими. Були вжиті заходи щодо перекривання клапанів, пошкодження труби, аби росіяни не використали її.

Ворог довгий час проводив свої ударні дії за наступною тактикою. З лівої на правий берег рухалась їхня піхота на човнах і плотах. З 10 піхотинців, які рухаються з лівої на правий берег, добігають три, перепливають річку. Решта ліквідуються Силами оборони. У противника є багато піхоти. Тому йому вдалося заволодіти тією територією, яка зараз перебуває під їхнім контролем. Але далі активно просуватись не може,

– пояснив він.

За словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", в якийсь період часу загарбники відновили в інженерному плані ту газову трубу. Тому ворог почав її активно використовувати для прихованого переміщення з лівого на правий берег. Але за допомогою роботи українських спеціальних служб, інших структурних підрозділів Сил оборони, які проводять зачистки, виявляють диверсійно-розвідувальні групи, вдалося зрозуміти, що противнику вдалося поновити це сполучення.

Були вжиті заходи, завдані вогневі удари. На цей момент користування цією трубою не фіксується. І труба не заходить в саме місто Куп'янськ, а розташована на північній околиці. Вона перебуває під вогневим впливом Сил оборони. На моє переконання, противнику не вдасться в найближчій перспективі відновити її,

– підкреслив військовий.

Військовій адміністрації важливо вивчити, в яких місцях зараз необхідно перекрити трубу, вирізати її, покласти на відповідальне зберігання і унеможливити у випадку втрати якоїсь частини території, щоб противник скористувався цією інженерною мережею і не отримав результат, який йому частково вдалося реалізувати на Куп'янську.

Відповідно коли ЗСУ вдасться відстояти території, покращити положення, витіснити противника, можна буде взяти труби з відповідальним зберігання, поставити на місце, приварити і забезпечити газифікацією певні населені пункти. Тому на всіх рівнях ведеться необхідна робота для того, щоб росіяни не мали можливості користуватися нашими інженерними мережами.

Присутності регулярних підрозділів в місті Куп'янськ немає. Диверсійно-розвідувальні є. Їхнє завдання – переодягатися в цивільне, добігати до визначених місць, до центральної площі, розгортати цю ганчірку, яка називається російським прапором, і відповідно робити фотографії для посилення інформаційних компаній, як всередині Росії, для підняття духу, так і для впливу на наших партнерів,

– сказав Федоренко.

Наші військові зробили не просто зробили все, що могли, а зробили набагато більше в тих умовах і реаліях ведення бойових дій, які є станом на сьогодні. Але ворог не заволодів повністю жодним районом Куп'янська.

