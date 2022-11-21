"Завалені трупами російських військових": Гайдай розповів деталі, що відбувається на фронті

На лінії Сватове – Кремінна наші захисники крок за кроком звільняють території. А з боку напрямку Лисичанськ – Білогорівка тривають оборонні дії, оскільки ворог кинув туди великі сили, щоб захопити Білогорівку.

Окупанти розглядають Білогорівку як певний плацдарм для себе. Крім того, селище потрібно загарбникам, щоб не опинитися в напівоточенні в Лисичанську. Про це 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, ситуація там залишається досить складною. Здебільшого села немає, адже не залишилося жодного вцілілого будинку.

Макіївка майже вщент зруйнована

На напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ повільно, але впевнено просуваються вперед. Українські захисники вже звільнили 11 населених пунктів на цьому напрямку. Втім, ситуація в них жахлива – загарбники не припиняють цинічні обстріли.

Окупанти стріляють по Макіївці, Стельмахівці та Невському. Макіївка взагалі майже вщент розбита – жодного вцілілого будинку,

– повідомив Гайдай.

Він розповів, що в Макіївці все ще лишаються люди. Так, наразі там залишилось близько 40 осіб, але життям це назвати важко, адже вони постійно перебувають у підвалах.

Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

Невське наполовину вціліло

Водночас село Невське, що також у Сватівському районі Луганської області наполовину вціліло порівняно з Макіївкою. Там залишається близько 150 жителів. Крім того, в Невському є сільський голова, який організував тамтешніх мешканців. У селі роздають гуманітарну допомогу та роблять ремонт вцілілих будинків.

Загалом половина села вціліла,

– резюмував очільник Луганської ОВА.

Окупанти стягнули велику кількість особового складу

Країна-агресорка стягнула на Сватівський напрямок велику кількість особового складу – зараз там "збірна солянка" російських бійців, а саме:

свіжомобілізовані окупанти;

війська, які нещодавно перекинули з Херсона;

так звані вагнерівці, яких Пригожин назбирав у тюрмах;

залишки бійців з квазіреспублік Донецької та Луганської областей;

українці з окупованих територій, яких примусово мобілізували до лав армії Росії.

Дуже багато туди нагнали особового складу. Там цілодобово настільки щільні бої проходять, що всі лісосмуги завалені трупами російських військових,

– зазначив голова Луганської ОВА.

Старобільськ – дуже важливий населений пункт

Старобільськ на Луганщині є дуже важливим стратегічним населеним пунктом через його розташування. Так, місто є логістичним центром Луганської області.

Коли Старобільськ буде деокупований, то Збройні Сили України зможуть вогневим контролем тримати всі основні магістральні дороги на Луганщині,

– зауважив Гайдай.

За його словами, у такому разі відстань буде достатньою не лише для західного озброєння. Так, Збройні Сили зможуть тримати дороги під вогневим контролем, застосовуючи і зброю радянського виробництва.

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Росіяни накопичують сили під Луганськом

Росія накопичує окупаційні війська під Луганськом. Там розташовані бази загарбників, де вони нібито готують мобілізованих для перекидання безпосередньо на передову. Утім, жодної нормальної підготовки за 2 – 3 дні російські мобілізовані не отримають.

У них дуже величезна кількість дезертирів, тому вони зараз стягують кадирівців для того, щоб перекривати блокпостами всі основні траси, перехоплювати дезертирів і відправляти назад на передову,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Рубіжне та Сєвєродонецьк дуже сильно зруйновані. Окупанти вщент зруйнували половину Рубіжного, а іншу частину дуже сильно обстріляли.

У Сєвєродонецьку 90% будинків обстріляно, з яких 70% – критично зруйновані,

– сказав Гайдай.

Лисичанськ менш зруйнований, але там жахлива ситуація з інфраструктурою, особливо з водопостачанням. Місто має складне розташування, тому просто зробити там свердловину і звідти брати воду не вийде.

Крім того, у місті є проблеми з електроенергією. Однак бодай половину Лисичанська можна спробувати автономно обігріти, тоді як у Сєвєродонецьку та Рубіжному ситуація з цим дуже складна.