У тимчасово окупованому Маріуполі зараз зовсім зникли іномарки. Там не можна побачили ні Mercedes, ні BMW, ні авто нижчих сегментів. Навіть найдешевші китайські авто вже "згнили".

Тому у Маріуполі їздять на найдешевших авто російського виробництва. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Усі ті, хто були власниками, в евакуації. Або вони втратили машини під час облоги. Достаток тих, хто залишився, не дозволяє їм сьогодні інші машини. Насамперед їх немає. Ти не можеш купити будь-яку марку якогось нижнього сегмента. Там були китайські, але позгнивали. Це навіть не той сегмент, який представлений в Україні, а найнижча марка", – сказав він.

Ситуація у Маріуполі погіршується

Петро Андрющенко зазначив, що у маріупольців немає доходів. У 2022 році у цей час у місті ділки заробляли шалені гроші – від 100 тисяч гривень на місяць. Гроші мали абсолютно на всьому. Зокрема, на продуктах, на отриманні пенсій тощо.

Літні жінки та чоловіки отримують українську пенсію. Потрібно забрати її готівкою. Якщо це робити в Маріуполі, то ти сплачуєш, наприклад, 7%. Якщо у Бердянську, то 2%. Люди збирали картки, їхали у Бердянськ, отримували готівку та роздавали гроші. Люди заробляли на цьому від 100 тисяч на місяць лише на цих вояжах. Якщо у тебе є авто, ти їдеш в якомусь Таганрозі, набираєш ковбасу, починаєш торгувати і так далі,

– пояснив він.

Місто, де вже нічого не було, але ще залишалися гроші, було ідеальним полем для швидкого заробітку. Водночас не було жодних законів, податків, які б регулювали усі ці процеси.

Багато хто хотів їхати туди і так заробляти. Але ж якщо сьогодні Росія дає заробляти, то завтра все забере, навіть більше. Тому у 2023 усе обірвалося. Зараз людям ледве вдається зводити кінці з кінцями. Економіка у Маріуполі постійно падає ще нижче.

Що відбувається в Маріуполі?