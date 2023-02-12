Росіяни продовжують спроби оточити Бахмут: яке завдання стоїть перед ворогом

Окупанти намагаються просуватися вперед, втрачаючи значну частину особового складу. Успіхи ворога – це буквально просування на декілька метрів вперед.

Про це 24 Каналу повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, для росіян дуже важливі дороги, за допомогою яких вони мають забезпечення боєкомплектами.

Дивіться також Окупанти роблять акцент на живу силу, – у ЗСУ розповіли про тактику ворога

Мета росіян на Бахмутському напрямку

Олексій Гетьман пояснив, що ворог намагається оточити Бахмут. Він хоче зайти до міста з Півночі, тобто у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з Півдня, де розташоване Іванівське.

Вони хочуть цю дорогу М–03, яка веде на Костянтинівку, контролювати,

– наголосив він.

На його думку, цей шлях є ключовим для окупантів. Саме завдяки йому вони отримують підкріплення та відправляють своїх поранених з поля бою.

"Якщо вони зможуть умовно оточити та перекрити ці шляхи, то я думаю, що треба буде наші війська відводити з Бахмуту, бо тоді триматися там буде дуже важко", – зосередив увагу Гетьман.

За його словами, ЗСУ жодного разу не давали ворогу оточити їх. У тактичне оточення українські захисники потрапляли в Сєвєродонецьку та Лисичанську через перевагу російської артилерії та чисельності особового складу.

Для того, щоб зберегти особовий склад і все, що потрібне для ведення бою, ми тоді відійшли й це дало нам змогу потім робити контрнаступи,

– повідомив він.

Майор запасу ЗСУ акцентував, що частина цієї траси під контролем ворогів.

Олексій Гетьман розповів, чого хочуть досягти росіяни на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Чому важливо не втратити контроль над трасою М–03

Олексій Гетьман розказав, що дуже важливо втримати саме шлях М–03.

Якщо їм вдасться перекрити основні дороги, то невеличкими дорогами постачати якусь техніку, вивозити поранених буде вкрай важко,

– наголосив він.

За його словами, росіяни скоріше за все отримали команду підготувати відхід як запасний план. Втім, якщо ворог буде отримувати підкріплення, то ЗСУ не матиме сенсу там лишатися, тому що Бахмут великого військового значення не має.

"Більш-менш важливим стратегічним об'єктом можна вважати Костянтинівку, бо там залізничний вузол", – зазначив він.

Гетьман пояснив, що втрата цього населеного пункту українською стороною спростить логістику ворога. До того ж росіяни постійно порівнюють бої під Бахмутом і Соледаром. Вони переконані, що це ледь не другий Сталінград і свідчення їхньої перемоги.

Втрати ворога

Олексій Гетьман розповів, що, попри гучні заяви, росіяни втрачають в день приблизно один батальйон піхоти по всій лінії зіткнення. Також щоденно ЗСУ ліквідовують до трьох рот важкої техніки.

"Ми вимотуємо ворога. І коли остаточно ми вимотаємо ворога, переб’ємо ще декілька батальйонів, полків чи дивізій, тоді будемо готові для нашого контрнаступу", – наголосив він, зазначаючи, що ЗСУ вже готується до нього.

До того ж українські захисники побудували декілька ліній укріплення.

Це не означає, якщо нам доведеться відійти за Бахмуту, то треба буде займати оборону вже десь в Костянтинівці – нічого подібного", – зауважив майор запасу ЗСУ.

За його словами, між Бахмутом і Костянтинівкою побудована велика кількість споруд, тож просуватися вглиб ворогу буде важче.

"Він втрачає такі великі людські ресурси, а просувається навіть не на кілометр, а на метри, зосереджуючи практично всю силу", – пояснив він.

Гетьман додав, уся міць російської армії наразі зосереджена саме на Донбасі. Втім, ЗСУ вправно тримає оборону. І навіть якщо доведеться з одного чи двох сіл, навіть з Бахмуту, відійти, то це в жодному разі не свідчитиме про поразку у війні. За це не слід хвилюватися.

Ситуація на фронті: основне