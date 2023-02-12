Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, наші захисники минулої доби виконали понад 60 вогневих завдань у відповідь на обстріли окупантами населених пунктів.

Важливо Ворог готував ДРГ, а українські захисники знищили їхні плавзасоби, – Гуменюк

Окупанти готували ДРГ у дельті Дніпра

Як розповіла Гуменюк, українські захисники влучили у пункти збереження боєприпасів росіян у Каховці, пально-мастильних матеріалів в Олешках. Також є влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – понад 5 одиниць і 3 одиниці автомобільної техніки.

Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування ДРГ у дельті Дніпра,

– зазначила речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, зараз окупанти переважно займаються імітацією активної діяльності, а також продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.

Диверсанти намагаються перетнути кордон