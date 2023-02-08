Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія забрала всі ракетоносії з Чорного моря: чого злякався ворог та чи є загроза ударів
Яка ситуація на Півдні
Гуменюк зазначила, що користуючись такою природною паузою ЗСУ відпрацьовують о бойові завдання. Також вона наголосила, що, на жаль, ворог продовжує обстрілювати деокуповані правобережні населені пункти.
Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було 7 штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон,
– розповіла Гуменюк.
ЗСУ зупиняють ворожу ДРГ на кордоні
- Нещодавно Гуменюк повідомляла, що 6 лютого загарбники втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.
- У Державній прикордонній службі України повідомили, що 3 лютого ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. Після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. На щастя, окупантів виявили. Зав'язався бій, після чого розвідники відступили.
- 20 січня російські диверсанти намагались перетнути кордон з боку Сумської області. За даними місцевої влади, група з 6 осіб намагалась рухатися з території Росії до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь і, як наслідок, ворог втік.
- Уранці 22 грудня на території Краснопільської громади Сумської області через кордон прорвалася російська диверсійно-розвідувальна група.
- Українські воїни вступили в бій з російськими диверсантами в районі села Високе. Бій тривав не довго, росіяни зазнали поразки. Щонайменше 2 окупантів загинули. З боку тероборони втрат, на щастя, немає.