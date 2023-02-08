Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк зазначила, що користуючись такою природною паузою ЗСУ відпрацьовують о бойові завдання. Також вона наголосила, що, на жаль, ворог продовжує обстрілювати деокуповані правобережні населені пункти.

Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було 7 штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон,

– розповіла Гуменюк.

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