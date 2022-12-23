Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Подія трапилася на території Краснопільської громади області.

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Українські бійці дали бій ворогу

Українські воїни вступили в бій з російськими диверсантами в районі села Високе. Бій тривав не довго, росіяни зазнали поразки. Щонайменше 2 окупантів загинули.

З боку Тероборони втрат, на щастя, немає.

22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум 2 вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат,

– повідомив Живицький.

Ситуація на Сумщині: головне

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на Україну, зокрема, перейшовши державний кордон на Сумщині. Низка населених пунктів опинилися у ворожій окупації, однак ворог розраховував ше й на швидке захоплення обласного центру, аби продовжити йти на Київ, аби оточити українську столицю.

Однак ворожий план провалився – після боїв за Суми ворог відступив, а українські воїни відновили контроль над державним кордоном України в регіоні.

Та після відступу окупанти почали майже щодня обстрілювати Сумщину з мінометів та артилерії. Кількість прильотів, яку можуть протягом доби зафіксувати на території області коливається в межах від кількох десятків до двох і більше сотень.