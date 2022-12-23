Костянтин каже, що з дитинства мріяв бути військовим. До війни морський прикордонник був помічником машиніста потяга на "Азовсталі".
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Як військовий збив іранський дрон з кулемета
"Феня" розповів, що під час виконання бойового завдання виявили дрон-камікадзе. Командир наказав вести вогонь на ураження. Військовий збив безпілотник – ворожа техніка почала хаотично рухатись та вибухнула в повітрі.
Він (дрон – 24 канал) йшов у наш бік і я розумів, що у мене є один шанс його збити. І я його збив. Це свого роду дуель – або ти, або тебе,
– пригадав морський прикордонник.
Каже, що відчуття страху не було. Зізнається, що в такі моменти мозок по-іншому працює – ніби комп'ютер, команд якого ти чітко дотримуєшся.
Військовий розповів, як збив іранський дрон: дивіться відео
Що відомо про збиття дронів
- Україна потужно знищує російські дрони. Так, під час атаки 19 грудня наші Повітряні сили знищили понад 30 дронів з 35.
- Окрім того, відомо про Київ та область атакували 23 "Шахіди", проте наша протиповітряна оборона збила 18 з них. Детальніше читайте тут.
- 7 грудня дрон-камікадзе атакував Житомирську область. На щастя, його вдалось збити. Проте його уламки пошкодили об'єкт інфраструктури.