Костянтин каже, що з дитинства мріяв бути військовим. До війни морський прикордонник був помічником машиніста потяга на "Азовсталі".

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Як військовий збив іранський дрон з кулемета

"Феня" розповів, що під час виконання бойового завдання виявили дрон-камікадзе. Командир наказав вести вогонь на ураження. Військовий збив безпілотник – ворожа техніка почала хаотично рухатись та вибухнула в повітрі.

Він (дрон – 24 канал) йшов у наш бік і я розумів, що у мене є один шанс його збити. І я його збив. Це свого роду дуель – або ти, або тебе,

– пригадав морський прикордонник.

Каже, що відчуття страху не було. Зізнається, що в такі моменти мозок по-іншому працює – ніби комп'ютер, команд якого ти чітко дотримуєшся.

Військовий розповів, як збив іранський дрон: дивіться відео

Що відомо про збиття дронів