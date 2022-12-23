Костантин говорит, что с детства мечтал быть военным. До войны морской пограничник был помощником машиниста поезда на "Азовстале".

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Как военный сбил иранский дрон из пулемета

"Феня" рассказал, что во время выполнения боевой задачи обнаружили дрон-камикадзе. Командир приказал вести огонь на поражение. Военный сбил беспилотник – вражеская техника начала хаотически двигаться и взорвалась в воздухе.

Он (дрон – 24 канал) шел в нашу сторону и я понимал, что у меня есть один шанс его сбить. И я его сбил. Это своего рода дуэль – или ты, или тебя,

– вспомнил морской пограничник.

Говорит, что страха не было. Признается, что в такие моменты мозг по-другому работает – как компьютер, команд которого ты четко придерживаешься.

Военный рассказал, как сбил иранский дрон: смотрите видео

Что известно о сбитии дронов