"Шахіди" вночі атакували Житомирщину

Зокрема, атакували Коростенський район Житомирщини. На щастя, дрон збили, але його уламки пошкодили об'єкт інфраструктури. Про це повідомила речниця Прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Головне Військові об'єкти Росії під загрозою, теракт у Кураховому: хронологія 287 дня війни

Так, вночі 7 грудня під час повітряної тривоги в Коростенському районі збили іранський дрон. Він був ліквідований бійцями 115 бригади територіальної оборони, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Іранський дрон-камікадзе "Shahed-136", знищений сьогодні вночі на півночі Житомирщини, був збитий бійцями 115-ї бригади територіальної оборони,

– заявив він.

Додав, що повітряну ціль відслідковували Сили оборони від моменту перетину кордону області до безпосереднього знищення. Жертв та постраждалих на місці падіння немає.

Уламки пошкодили об'єкт інфраструктури

Тетяна Гоша розповіла, що вночі російські війська атакували безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури на Житомирщині. За її словами, близько 2:00 ночі Збройні сили РФ атакували дроном цивільну інфраструктуру області.

Безпілотник знищили Сили оборони України, але уламки літального апарату пошкодили об'єкт інфраструктури, розташований поблизу села в Коростенському районі. Вона додала, що з місця падіння вилучили уламки безпілотного літального апарату з написом "Герань". Наразі встановлюються інші обставини ворожої атаки.

В Коростенському районі Житомирщини вночі збили іранський дрон / Фото Прокуратури Житомирської області

Росія робила паузу в застосуванні "Шахідів": коротко