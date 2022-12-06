Перша партія "Шахідів" вже завершилась. Про це повідомив спікер командування ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Чому Росія перестала використовувати "Шахіди"

За словами Ігната, у Росії було 1 750 "Шахідів", понад 400 – окупанти використали, близько 300 – знищили ЗСУ з 13 вересня.

Тепер ворог використовує розвідувальні БПЛА "Орлан 10", а також ударні безпілотники типу "Ланцет",

– зазначив спікер командування ЗСУ.

Ігнат додав, що "Шахіди" наразі не спостерігаються. На це також може впливати погода, наприклад, поривчастий вітер.

Що робить Україна для захисту від масових атак

Раніше Михайло Подоляк розповів, що "Шахіди" вже не становлять такого ризику, який вони становили, наприклад, у жовтні. Україна вчиться боротись з новими видами загроз і ніколи не здасться Росії.

За словами Подоляка, Україна постійно аналізує ситуацію, вивчає і робить усе необхідне для захисту важливих інфраструктурних об'єктів. Є фізичний захист, який досить добре працює, адже не всі ракети досягли своїх цілей і все знищено під нуль. Крім того, дуже добре відпрацьовані системи аварійного ремонту.