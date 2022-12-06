Первая партия "Шахидов" уже завершилась. Об этом сообщил спикер командования ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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Почему Россия перестала использовать "Шахиды"

По словам Игната, в России было 1 750 "Шахидов", более 400 – оккупанты использовали, около 300 – уничтожили ВСУ с 13 сентября.

Теперь враг использует разведывательные БПЛА "Орлан 10", а также ударные беспилотники типа "Ланцет",

– отметил спикер командования ВСУ.

Игнат добавил, что "Шахиды" пока не наблюдаются. На это также может влиять погода, например, порывистый ветер.

Что делает Украина для защиты от массовых атак

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что "Шахиды" уже не несут такой риск, который они представляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами угроз и никогда не сдастся России.

По словам Подоляка, Украина постоянно анализирует ситуацию, изучает и делает все необходимое для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Есть физическая защита, которая достаточно хорошо работает, ведь не все ракеты достигли своих целей и все уничтожено под ноль. Кроме того, очень хорошо отработаны системы аварийного ремонта.