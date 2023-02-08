Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Юге
Гуменюк отметила, что пользуясь такой природной паузой ВСУ отрабатывают боевые задачи. Также она подчеркнула, что, к сожалению, враг продолжает обстреливать деоккупированные правобережные населенные пункты.
Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил ДРГ. Их было 7 штук. Нам удалось повредить установки типа "Град". Ими из Олешек обстреливался Херсон,
– рассказала Гуменюк.
ВСУ останавливают вражескую ДРГ на границе
- Недавно Гуменюк сообщала, что 6 февраля захватчики потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы.
- В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 3 февраля враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. После сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. К счастью, оккупантов обнаружили. Завязалось сражение, после чего разведчики отступили.
- 20 января российские диверсанты пытались пересечь границу со стороны Сумской области. По данным местных властей, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину. Наши военные открыли огонь и, как следствие, враг скрылся.
- Утром 22 декабря на территории Краснопольской общины Сумской области через границу прорвалась российская диверсионно-разведывательная группа.
- Украинские воины вступили в бой с российскими диверсантами в районе села Высокое. Бой длился не долго, россияне потерпели поражение. По меньшей мере 2 оккупанта погибли. Со стороны теробороны потерь, к счастью, нет.