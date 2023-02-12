Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, наши защитники за прошедшие сутки выполнили более 60 огневых задач в ответ на обстрелы оккупантами населенных пунктов.

Важно Враг готовил ДРГ, а украинские защитники уничтожили их плавсредства, – Гуменюк

Оккупанты готовили ДРГ в дельте Днепра

Как рассказала Гуменюк, украинские защитники попали в пункты хранения боеприпасов россиян в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках. Также есть попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – более 5 единиц и 3 единицы автомобильной техники.

Также поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования ДРГ в дельте Днепра,

– отметила спикер ОК "Юг".

По словам Гуменюк, сейчас оккупанты преимущественно занимаются имитацией активной деятельности, а также продолжают цинично обстреливать мирное население.

Диверсанты пытаются пересечь границу