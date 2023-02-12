Россияне продолжают попытки окружить Бахмут: какая задача стоит перед врагом

Оккупанты пытаются продвигаться вперед, теряя значительную часть личного состава. Успехи врага – это буквально продвижение на несколько метров вперед.

Об этом 24 Каналу сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, для россиян очень важны дороги, с помощью которых они обеспечивают боекомплектами.

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Цель россиян на Бахмутском направлении

Алексей Гетьман объяснил, что враг пытается оцепить Бахмут. Он хочет зайти в город с Севера, то есть в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с Юга, где расположено Ивановское.

Они хотят эту дорогу М–03, которая ведет на Константиновку, контролировать,

– подчеркнул он.

По его мнению, этот путь является ключевым для оккупантов. Именно благодаря ему они получают подкрепление и отправляют своих раненых с поля сражения.

"Если они смогут условно окружить и перекрыть эти пути, то я думаю, что надо будет наши войска отводить из Бахмута, потому что тогда держаться там будет очень тяжело", – отметил Гетьман.

По его словам, ВСУ ни разу не давали врагу окружить их. В тактическую обстановку украинские защитники попадали в Северодонецку и Лисичанскую из-за преимущества российской артиллерии и численности личного состава.

Для того чтобы сохранить личный состав и все, что нужно для ведения боя, мы тогда отошли и это позволило нам делать контрнаступления,

– сообщил он.

Майор запаса ВСУ акцентировал внимание, что часть этой трассы под контролем врагов.

Алексей Гетьман рассказал, чего хотят достичь россияне на Бахмутском направлении: смотрите видео

Почему важно не потерять контроль над трассой М-03

Алексей Гетьман рассказал, что очень важно удержать именно путь М–03.

Если им удастся перекрыть основные дороги, то по небольшим дорогам поставлять какую-нибудь технику, вывозить раненых будет крайне трудно,

– подчеркнул он.

По его словам, россияне, скорее всего, получили команду подготовить уход как запасной план. Впрочем, если враг будет получать подкрепление, то ВСУ не будет иметь смысла оставаться там, потому что Бахмут большого военного значения не имеет.

"Более-менее важным стратегическим объектом можно считать Константиновку, потому что там железнодорожный узел", – отметил он.

Гетман объяснил, что потеря этого населенного пункта украинской стороной упростит логистику врага. К тому же россияне постоянно сравнивают бои под Бахмутом и Соледаром. Они убеждены, что это едва ли не второй Сталинград и свидетельство их победы.

Потери врага

Алексей Гетьман рассказал, что несмотря на громкие заявления, россияне теряют в день примерно один батальон пехоты по всей линии столкновения. Также ежедневно ВСУ ликвидируют до трех рот тяжелой техники.

"Мы изматываем врага. И когда окончательно мы изможем врага, перебьем еще несколько батальонов, полков или дивизий, тогда будем готовы к нашему контрнаступлению", – подчеркнул он, отмечая, что ВСУ уже готовится к нему.

К тому же, украинские защитники построили несколько линий укрепления.

Это не значит, если нам придется отойти за Бахмуту, то нужно будет занимать оборону уже где-то в Константиновке – ничего подобного,

– заметил майор запаса ВСУ.

По его словам, между Бахмутом и Константиновкой построено большое количество сооружений, так что продвигаться вглубь врагу будет труднее.

"Он теряет столь большие человеческие ресурсы, а продвигается даже не на километр, а на метры, сосредотачивая практически всю силу", – пояснил он.

Гетман добавил, что вся мощь российской армии сейчас сосредоточена именно на Донбассе. Впрочем, ВСУ умело держит оборону. И даже если придется из одного или двух сел, даже из Бахмута, отойти, то это ни в коем случае не будет свидетельствовать о поражении в войне. За это не следует беспокоиться.

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