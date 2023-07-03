Наше просування поступове, – військовий ЗСУ сказав, як укріпилися росіяни на Півдні

Українські війська продовжують поступове просування на Південному напрямку. Захисників сповільнюють численні фортифікаційні споруди й замінування ворога, але не спиняють.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис. Він процитував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що за кожен звільнений метр доводиться платити кров'ю.

До теми ЗСУ звільнили Рівнопіль і просунулись під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта бойових дій

"Поступово відбувається просування, адже Південний напрямок був одним з найбільш підготовлених з фортифікаційної точки зору. Росіяни готували оборонну лінію ще з квітня 2022 року", – зазначив Шолтис.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі

Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб просуватися далі. Зокрема, на Південному напрямку злагоджено працюють 47 бригада "Маґура", 33 механізована бригада та 73 морський центр спеціальних операцій.

Чому нова фаза наступу важча

На Південному напрямку ворогу було набагато легше визначати точки наступу Сил оборони України, щоб підготуватися до нього.

"Величезна кількість територій замінована, щоб Сили оборони зазнали якомога більше втрат або до зіткнення з ворогом під час штурмових дій, або під час переслідування в разі відступу ворога", – сказав Шолтис.

Ситуація на Півдні: останні новини