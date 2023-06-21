Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Ворог перекинув значну частину сил з Херсонщини на Запорізький та Бахмутський напрямки.

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Відтягнути наступ ЗСУ і "виграти" час на один-два місяці – це те, що росіяни змогли отримати, підірвавши Каховську ГЕС.

На лівий берег, в принципі, можна переправитися, втім рухатися поки що важкою технікою лівим берегом важко, можна сказати неможливо,

– пояснює Світан.

Вже два тижні як південні регіони України відчувають наслідки підриву Каховської ГЕС. Попри те, що вода спадає, значна частина населених пунктів досі лишається підтопленою.

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Росіяни підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня, близько 2:50 ночі. Десятки населених пунктів були затоплені. Кількість жертв цього теракту з кожним днем зростає.

Липень – сезон "сюрпризів" для ворога

Генштаб ЗСУ не втрачає час і вже готує декілька "несподіванок" для ворога на Херсонському напрямку.

Після того як підсохне, ближче до середини липня може знову відкритися цей напрямок Херсонський і там може бути кілька сюрпризів, які може підготувати наш Генштаб,

– зазначив Світан.

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