Наше продвижение постепенное, – военный ВСУ сказал, как укрепились россияне на Юге
Украинские войска продолжают постепенное продвижение на Южном направлении. Защитников замедляют многочисленные фортификационные постройки и заминирование врага, но не останавливают.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс. Он процитировал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что за каждый освобожденный метр приходится платить кровью.
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"Постепенно происходит продвижение, ведь Южное направление было одним из наиболее подготовленных с фортификационной точки зрения. Россияне готовили оборонительную линию еще с апреля 2022 года", – отметил Шолтыс.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы продвигаться дальше. В частности, на Южном направлении слаженно работают 47 бригада "Магура", 33 механизированная бригада и 73 морской центр специальных операций.
Почему новая фаза наступления тяжелее
На Южном направлении врагу было гораздо легче определять точки наступления Сил обороны Украины, чтобы подготовиться к нему.
"Огромное количество территорий заминировано, чтобы Силы обороны понесли как можно больше потерь либо до столкновения с врагом во время штурмовых действий, либо во время преследования в случае отступления врага", – сказал Шолтыс.
Ситуация на Юге: последние новости
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю защитники освободили 28,4 квадратного километра. В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 квадратного километра.
- В Вооруженных Силах подтвердили, что в районе Антоновского моста продолжаются тяжелые бои, однако призвали соблюдать информационную тишину. Между нашими защитниками и оккупантами – ожесточенная контрбатарейная борьба в этой зоне.
- Как известно, одна из причин, почему враг взорвал Каховскую ГЭС – сделать невозможным наступление ВСУ на Херсонском направлении. Прорвать фронт там теперь невозможно из-за подтопления и мокрой почвы, однако это только вопрос времени и погодных условий.