Експериментують, – військовий розповів, на що росіяни зробили ставку біля Покровська

Вранці 10 грудня росіяни розпочали штурмувати українські позиції, щоб прорватися з південного напрямку у північну частину Покровська. Також ворог долучив до атак броньовану, автомобільну та мототехніку.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що відбувається на Покровському напрямку. Він також припустив, чому росіяни після паузи вивели на поле бою бронетехніку.

Як Україна може зупинити штурми ворога з використанням броні?

Мусієнко зазначив, що наступальні дії противника тривають, ситуація перебуває в динаміці.

Варто знати. Як повідомили у 7 корпусу ШР ДШВ, росіяни зранку 10 грудня почали атаку з метою прорватися на північ Покровська. Водночас українські бійці відбили атаки окупантів. У штурмах росіян бере участь броньована техніка, і українські підрозділи почали завдати ураження по ній.

Такі штурми, як наголосив військовослужбовець, відбуваються хвилями – після інтенсивної атаки, вона йде на спад, а потім знову активізується. І так, поки у ворога не вичерпаються ресурси, або його техніка не буде повністю знищена.

Так відбувається, тому що росіяни постійно експериментують із застосуванням своїх сил. Навіть не в сенсі якихось креативних рішень, а просто використовують всі можливості, які потенційно мають в арсеналі,

– підкреслив він.

Зараз механізовані штурми росіян відбуваються не часто. Минулого разу, згадав військовий, таке було кілька тижнів тому на Запорізькому напрямку, де ворог спробував прорвати українські оборонні порядки, але це йому не вдалося.

Час від часу окупанти застосовують техніку, але у невеликій кількості – один – два танки чи броню для підвезення чогось, а також МТ-ЛБ – і не тільки, для логістики.

Використання ворогом зараз бронетехніки – це, певною мірою, відчай. Тому що вони залучили велику кількість піхоти та мають чисельну перевагу над нашим контингентом військ. Проте вони так і не здобули бажаної цілі – досі не захопили Покровськ і Мирноград і не встановили контроль у Покровсько-Мирноградській агломерації,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Водночас Володимиру Путіну вже давно доповідають про те, що Покровськ захоплений, бої ідуть далі і ледь не вся Донецька область окупована.

"Тому треба хоч якось відповідати за всі брехливі звіти, які подаються російським штабам. Відповідно ворог намагається досягти хоч якихось результатів, зокрема, залучаючи техніку", – сказав військовослужбовець.

Однак це ризикований крок ворога, тому що важке озброєння є легшою ціллю для української артилерії та дронів. Українські сили, за його словами, доволі успішно та професійно навчились по них відпрацьовувати.

Проте важливо розуміти, що у разі, якщо цю техніку не знищити або не знешкодити і дати танку вистрілити, то це матиме доволі серйозні негативні наслідки. Тому, як зауважив Мусієнко, українські військові роблять все, щоб виявити техніку противника і надалі уразити.

Відповідно для того, щоб зупинити противника, Силам оборони потрібна значна кількість снарядів та дронів, тоді ворожі штурми не увінчаються успіхом.

Яка ситуація на Покровському напрямку?