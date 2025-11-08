Росія не зможе контролювати Покровськ: полковник запасу озвучив, як нейтралізувати ворога

Покровськ залишається найгарячішою ділянкою фронту, де точаться важкі бої. Водночас цей напрямок залишається у центрі медійної кампанії росіян, які просувають наратив: якщо вони захоплять Покровськ, то зможуть окупувати увесь Донбас.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом зазначив, операція у Покровському є політичною авантюрою з боку Росії. Він пояснив, чому ситуація щодо Покровська потрібна росіянам у інформаційній війні.

Що чекає на росіян біля Покровська?

Світан наголосив, що Покровська операція є авантюрою, тому що у росіян там недостатня кількість військ для ширини охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Її як раз не вистачає, щоб досягнути Добропілля. Саме українські сили не дозволили ворогу розгорнуть там на півночі.

Зараз росіяни біля Покровська кидають велику кількість військ, спалюючи переважно резерви. Проте, на його думку, завдання, яке ставлять там вони неможливо виконати з погляду військової науки.

Для Володимира Путіна зараз є завдання якось вийти з ситуації, в яку потрапили окупанти, почавши наступальні операції. Якщо вони їх не закінчать, українські сили їх розмотають, особливо північну "клешню", – впродовж зими,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Якщо вдасться ЗСУ утримати фланги російського південного та північного вклинення на Покровськ, то ворог, як зауважив він, втратить велику кількість особового складу і не зможе оточити місто та контролювати його, вже не кажучи про захоплення усієї Донецької області.

Для чого росіянам ІПСО щодо Покровська?

"Останні кілька тижнів росіяни проводять ІПСО щодо Покровська, використовуючи перших осіб Росії. Вони розповідають, що нібито російська армія вже оточила Покровськ та Куп'янськ. Досі там гинуть росіяни у великій кількості, і всі чудово розуміють, що оточення немає", – підкреслив військовий експерт.

Росіяни використовують ІПСО, щоб знизити бойовий дух українських частин, які перебувають у "кишені" і в Куп'янську, і в Мирнограді, і в Покровську. А також, щоб натиснути через родичів на військових, які, за словами Світана, несуть бойову службу на цих ділянках фронту. Тому на ІПСО не потрібно звертати уваги.

"Водночас методи нейтралізації ворога біля Покровська та Куп'янська існують. Потрібно віддати належне тактичній майстерності Олександра Сирського, головнокомандувача ЗСУ, як він розрулив ситуацію у Куп'янську. Туди спрямовані додаткові сили та засоби, триває робота з деблокування певних переправ", – відзначив Роман Світан.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив 7 листопада, що українським силам вдалося відсунути військо росіян на понад кілометр від Куп'янська. Водночас за даними військових з місця, операцій ще триває.

Схожа ситуація, за словами військового експерта, складається у Покровську, де Сили оборони розсікають та відсікають північну "клешню". Якщо ця операція буде успішно здійснена, то росіяни зазнають значних втрат у невеликих "котлах", як це зараз відбувається біля Добропілля.

