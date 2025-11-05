Якщо Покровськ упаде: аналітик сказав, як росіяни зможуть використовувати місто
- Російські окупанти намагаються захопити Покровськ, який є стратегічно важливим для них.
- Захоплення Покровська дозволить росіянам ховатися у підвалах, розміщувати операторів БпЛА та покращити логістику.
Російські окупанти з усіх сил намагаються захопити Покровськ. Для ворога це місто стратегічно важливе. У випадку, якщо Покровськ впаде, то вони зможуть використовувати його для певних цілей.
Зокрема, ховатися у підвалах, розміщувати своїх операторів БпЛА, навіть покращити логістику і так далі. Це 24 Каналу зауважив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке.
Дивіться також "Ситуація надкритична, ворог займає оборону": що відбувається у Покровську та навколо міста
Чому для росіян це важливо?
Юліан Рьопке зазначив, що стратегічна цінність Покровська для ЗСУ невелика. Адже усі дороги та залізниці на вхід та вихід перекриті. Це більше не логістичний вузол, як це було ще рік тому.
Однак місто має величезне символічне значення для України. Втрата Покровсько-Мирноградської агломерації буде символічно важкою поразкою.
Водночас для росіян стратегічне значення більш важливе. Якщо вони захоплять Покровськ, навіть якщо там тільки руїни, в яких вони зможуть жити та ховатися – це дасть їм ще один поштовх.
Там вони зможуть ховатися у підвалах та погребах, розміщувати своїх операторів безпілотників або навіть покращити логістику. Їхні машини зможуть під’їжджати до міської лінії зі східного боку. А далі все переносити на західну сторону пішки або у темноті,
– пояснив аналітик.
Що відбувається у Покровську?
У ГУР розповіли деталі операції у Покровську. Спецпризначенці висадилися у Покровську, щоб розблокувати логістику для наших підрозділів. Вони закріпилися на визначених позиціях, і згодом до них прорвалися наземні підрозділи та посилили їх своїми силами. Зараз триває робота над тим, щоб не допустити розширення ворожого вогневого впливу на логістичні напрямки в зоні відповідальності ГУР.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що біля Покровська триває звільнення та зачистка територій. У такий спосіб росіяни змушені розпорошувати сили. Це унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі міста.