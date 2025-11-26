Військовий експерт сказав, за якої умови Сили оборони зможуть далі обороняти Покровськ

Ситуація біля Покровська та Мирнограда залишається складною. Як все буде розвиватися далі – залежить від низки факторів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ворогу ще раніше вдалося протиснутися на флангах біля Покровська та Мирнограда. Звідти і йдуть усі проблеми.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Нарожний, окупанти фактично зробили велику "підкову" довкола цих міст. Але їм не вдається її замкнути. Це створює проблеми з логістикою, яка там ускладнена.

Також не можна сказати, що росіяни сильно щось контролюють в тому ж Покровську. Була інформація, що туди зайшло до 300 окупантів.

В Мирнограді вони геть на околицях зараз. В Покровську перебувають десь на 20 – 30% території міста. І то не можна сказати, що це під їхнім контролем. Вони там можуть пересуватися. Покровськ досить великий. До повномасштабної війни там жило десь 60 тисяч людей. І 300 окупантів не можуть його ось так контролювати,

– сказав Нарожний.

Ситуація також напружена на так званих "клешнях", де пролізли окупанти на цьому напрямку. Їхнє завдання – замкнути їх та зробити повне оточення.

Сили оборони України зможуть обороняти місто. Але все залежить від різних нюансів.

Які перспективи? Нам вдасться обороняти місто, поки там є будівлі. Ворог кожного дня скидає по 140 – 150 авіабомб, половина з яких летить на Покровськ. Якщо там не залишиться цілих будинків, то обороняти буде нічого. Також все залежить від логістики. Ми зможемо її налагодити, якщо відкинемо ворога з флангів. Але поки такої перспективи не бачу,

– зазначив Нарожний.

Ситуація в Покровську: коротко