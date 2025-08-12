Це найбільша тривога росіян, – економіст пояснив, чому Путіну потрібне "повітряне перемир'я"
- Регулярні атаки безпілотниками на НПЗ в Росії призводять до дефіциту бензину та зростання цін на оптових біржах.
- Основною тривогою росіян є атаки дронів, які впливають на економіку та спричиняють затримки в аеропортах і на залізничній інфраструктурі.
- Путіну потрібне "повітряне перемир'я" для стабілізації економіки та зменшення негативного емоційного фону серед населення.
- 9 серпня безпілотники влучили у виробництво дронів у Татарстані, що підкреслює напруженість ситуації.
Регулярні атаки безпілотниками впливають на ситуацію в Росії. Не дарма там заговорили про так зване "повітряне перемир'я".
Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, зауваживши, що упродовж останніх двох тижнів в Росії вже горіло кілька НПЗ. Нещодавно вдалося вдарити по нафтопереробному заводу в Республіці Комі, яка розташована за 2000 кілометрів від України.
До теми "Це просто якийсь караул": яскраві кадри пожежі на Саратовському НПЗ після дронової атаки
Яка зараз ситуація в Росії?
Як наголосив Ширяєв, в Росії наростає дефіцит бензину через регулярні вибухи на НПЗ. Буває, що ціни на оптових біржах ростуть за день на кілька відсотків.
Удари безпілотниками по Росії впливають і на самих росіян. Це вже видно і навіть за офіційними опитуваннями.
З приводу туризму. Є контрольовані та нещирі опитування. Але навіть там атаки дронів вийшли на 1 місце в Росії серед причин тривожності. Це – найбільша для них тривога. Людей хвилюють не стільки вибухи на НПЗ, як картинки з аеропортів. Все це формує негативний емоційний фон,
– сказав Ширяєв.
На цьому тлі не дарма виникла ідея про так зване "повітряне перемир'я". Путіну потрібне воно з двох причин. Удари по російських НПЗ негативно впливають на економіку. А затримки в аеропортах та на залізничній інфраструктурі негативно впливають на населення.
Додамо, 9 серпня безпілотники влучили по виробництву дронів у Татарстані. Там вже опублікували відео влучання по військовому об'єкту.
Часті питання
Як дронові атаки впливають на емоційний стан населення Росії?
Атаки дронів викликають значну тривожність серед росіян — це найбільша причина занепокоєння згідно з офіційними опитуваннями. Людей більше хвилюють не стільки вибухи на НПЗ, як негативні емоції від картин затримок в аеропортах, що формує загальний негативний емоційний фон.
Як атаки дронів впливають на ситуацію в Росії?
Удари дронами по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит бензину, що веде до зростання цін на оптових біржах. Це викликає тривожність серед населення та впливає на економіку.
Чому Путіну потрібне "повітряне перемир'я"?
Повітряне перемир'я потрібне Путіну, щоб зменшити негативний вплив атак дронів на економіку та населення Росії, зокрема через затримки в аеропортах і на залізничній інфраструктурі.