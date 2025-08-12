Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, зауваживши, що упродовж останніх двох тижнів в Росії вже горіло кілька НПЗ. Нещодавно вдалося вдарити по нафтопереробному заводу в Республіці Комі, яка розташована за 2000 кілометрів від України.

До теми "Це просто якийсь караул": яскраві кадри пожежі на Саратовському НПЗ після дронової атаки

Яка зараз ситуація в Росії?

Як наголосив Ширяєв, в Росії наростає дефіцит бензину через регулярні вибухи на НПЗ. Буває, що ціни на оптових біржах ростуть за день на кілька відсотків.

Удари безпілотниками по Росії впливають і на самих росіян. Це вже видно і навіть за офіційними опитуваннями.

З приводу туризму. Є контрольовані та нещирі опитування. Але навіть там атаки дронів вийшли на 1 місце в Росії серед причин тривожності. Це – найбільша для них тривога. Людей хвилюють не стільки вибухи на НПЗ, як картинки з аеропортів. Все це формує негативний емоційний фон,

– сказав Ширяєв.

На цьому тлі не дарма виникла ідея про так зване "повітряне перемир'я". Путіну потрібне воно з двох причин. Удари по російських НПЗ негативно впливають на економіку. А затримки в аеропортах та на залізничній інфраструктурі негативно впливають на населення.

Додамо, 9 серпня безпілотники влучили по виробництву дронів у Татарстані. Там вже опублікували відео влучання по військовому об'єкту.