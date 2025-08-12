Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, отметив, что в течение последних двух недель в России уже горело несколько НПЗ. Недавно удалось ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми, которая расположена в 2000 километрах от Украины.

К теме "Это просто какой-то караул": яркие кадры пожара на Саратовском НПЗ после дроновой атаки

Какая сейчас ситуация в России?

Как отметил Ширяев, в России нарастает дефицит бензина из-за регулярных взрывов на НПЗ. Бывает, что цены на оптовых биржах растут за день на несколько процентов.

Удары беспилотниками по России влияют и на самих россиян. Это уже видно и даже по официальным опросам.

По поводу туризма. Есть контролируемые и неискренние опросы. Но даже там атаки дронов вышли на 1 место в России среди причин тревожности. Это – самая большая для них тревога. Людей волнуют не столько взрывы на НПЗ, как картинки из аэропортов. Все это формирует негативный эмоциональный фон,

– сказал Ширяев.

На этом фоне не зря возникла идея о так называемом "воздушном перемирии". Путину нужно оно по двум причинам. Удары по российским НПЗ негативно влияют на экономику. А задержки в аэропортах и на железнодорожной инфраструктуре негативно влияют на население.

Добавим, 9 августа беспилотники попали по производству дронов в Татарстане. Там уже опубликовали видео попадания по военному объекту.