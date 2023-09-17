Одна з тактик оборони Півдня: чому окупанти не відмовляються від загарбницьких настроїв на Сході

Окупанти не припиняють спроб наступати на Куп'янському напрямку. Хоча й мали сісти там в глуху оборону та перекинути "зайві" ресурси на Мелітопольську та Маріупольську ділянки фронту. Однак росіяни продовжують намагатися рухатись у бік Харкова.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що це одна зі спроб противника розв'язати проблеми, які він має на Південному напрямку – в обороні.

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Йдуть в наступ, який не має перспектив

Для російського командування очевидно, якщо на Сході вони будуть закриватися в глуху оборону, як це робили на Півдні, де будували оборонні рубежі протягом пів року, їх чекає така сама історія, що й на Південному напрямку.

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Ці оборонні рубежі нас трохи затримали, але абсолютно не зупинили,

– зазначив експерт із міжнародної безпеки.

Єдиний спосіб для росіян призупинити наступ ЗСУ на Південному напрямку, це створювати досить гарячі ситуації для українських підрозділів на Сході. І йти в наступ, який не має перспектив.

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Росіяни намагаються копіювати наш підхід

"Але головна мета таких дій росіян не стільки просуватися вперед, скільки змушувати нас концентрувати на Сході більшу кількість боєздатних підрозділів для того, щоб їх там стримати. Замість того, щоб ці підрозділи перекинути на Південь, ще більше посилити тиск ЗСУ на цьому напрямку та зламати недобудовані оборонні рубежі на підступах до Токмака", – наголосив Жовтенко.

Водночас росіяни намагаються копіювати наш підхід та "розпорошувати" наш ресурс. Навіть там, де це для них не має перспектив з суто воєнної точки зору. На ділянках, де вони не можуть розраховувати на просування вперед, окупанти все одно пробують атакувати для того, щоб не дати Силам оборони мати під рукою додаткові резерви, боєздатні підрозділи, якими ми могли б посилити їхній тиск на Південному напрямку.

"У такий спосіб вони частково виграють час для російських військ, щоб добудувати довкола Токмака те, що вони для себе будуть називати "лінією оборони", – наголосив Тарас Жовтенко.

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