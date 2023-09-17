Одна из тактик обороны Юга: почему оккупанты не отказываются от захватнических настроений на Востоке

Оккупанты не прекращают попыток наступать на Купянском направлении. Хотя и должны были сесть там в глухую оборону и перебросить "лишние" ресурсы на Мелитопольский и Мариупольский участки фронта. Однако россияне продолжают пытаться двигаться в сторону Харькова.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что это одна из попыток противника решить проблемы, которые он испытывает на Южном направлении – в обороне.

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Идут в наступление, не имеющее перспектив

Для российского командования очевидно, если на Востоке они будут закрываться в глухую оборону, как это делали на Юге, где строили оборонительные рубежи в течение полугода, их ждет такая же история, что и на Южном направлении.

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Эти оборонительные рубежи нас немного задержали, но совершенно не остановили,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Единственный способ для россиян приостановить наступление ВСУ на Южном направлении – это создавать достаточно горячие ситуации для украинских подразделений на Востоке. И идти в наступление, не имеющее перспектив.

Какая ситуация на Восточном фронте: смотрите видео

Россияне пытаются копировать наш подход

"Но главная цель таких действий россиян не столько продвигаться вперед, сколько заставлять нас концентрировать на Востоке большее количество боеспособных подразделений для того, чтобы их там сдержать. Вместо того чтобы эти подразделения перебросить на Юг, еще больше усилить давление ВСУ на этом направлении и сломать недостроенные оборонные рубежи на подступах к Токмаку", – подчеркнул Жовтенко.

В то же время россияне пытаются копировать наш подход и "распылять" наш ресурс. Даже там, где это для них не имеет перспектив с чисто военной точки зрения. На участках, где они не могут рассчитывать на продвижение вперед, оккупанты все равно пытаются атаковать для того, чтобы не дать Силам обороны иметь под рукой дополнительные резервы, боеспособные подразделения, которыми мы могли бы усилить их давление на Южном направлении.

"Таким образом они частично выиграют время для российских войск, чтобы достроить вокруг Токмак то, что они для себя будут называть "линией обороны", – подчеркнул Тарас Жовтенко.

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