"Невпинне просування" росіян на лівому березі Вовчанська прокоментували в ОТУ "Харків"
- Російські ЗМІ поширюють заяви про просування військ на фронті Харківщини.
- Українські військові оцінили заяви противника.
Окупанти продовжують дестабілізувати інформаційний простір. Так, російські пропагандисти поширюють неправдиві заяви про нібито значні успіхи військ країни-агресорки у Вовчанську Харківської області.
Про таке 10 листопада розповіли в Оперативно-тактичному угрупуванні "Харків" Сил оборони України, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Вовчанську?
В мережі розповсюджується інформація про те, що росіяни, мовляв, постійно просуваються вперед на лівому березі Вовчанська.
Якщо вірити телеграм-каналу "Северный ветер", то щодня вони додають по 150, 300, 400 або навіть 700 метрів,
– зазначили у військовому угрупованні.
Втім, після аналізу цих "зведень" українські захисники отримали абсурдні результати. Так, за даними російської пропаганди, у вересні окупанти нібито просунулися на 6,6 кілометра, а у жовтні – ще на 10,4 кілометра.
Дивіться карти ситуації у Вовчанську / ОТУ "Харків"
Тобто загальне "просування" за два місяці мало б становити близько 17 кілометрів.
Зауважте! Водночас в ОТУ "Харків" звернули увагу на те, що довжина Вовчанська з півночі на південь складає приблизно 7,5 кілометра, а ширина із заходу на схід – лише близько 3 кілометрів.
Угруповання іронічно зауважило, що російські окупанти, ймовірно, користуються власною, "альтернативною" системою вимірювання відстаней.
Харківщина: останні новини з фронту
Президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що українські війська просунулися на 1100 – 1200 метрів у районі Куп'янська.
У Вовчанську, тим часом, спостерігалося активне накопичення російських сил.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу зазначив, що українські сили мають реальні шанси вибити ворога з міста. За його словами, ключове завдання зараз – утримати лівий берег річки Оскіл. Ткачук наголосив, що противника вдалося зупинити поблизу Осколу, і доки оборонні позиції залишаються стабільними, звільнення Куп'янська є цілком можливим.
Тим часом Росія тероризує мирне населення області. Так, країна-агресорка вчергове здійснила масований удар по об'єктах критичної інфраструктури Харківської області, що призвело до масштабних відключень електроенергії.