Російські провокації на Запорізькій АЕС продовжуються. А диктатор Путін вже навіть погрожував вдарити по інших українських атомних електростанціях.

Про це 24 Каналу розповів історик, політик, дипломат Роман Безсмертний. За його словами, ядерний шантаж – небезпечна річ. Але у випадку з Росією є одна червона лінія, яку їй складно буде перейти.

Чи вдарить Росія по українських АЕС?

Як наголосив Безсмертний, якщо Росія піде на такий крок і станеться катастрофа, то у них одразу погіршаться відносини з Китаєм. Не секрет, що там жорстка позиція щодо ядерних провокацій.

Нагадаю, що позиція Сі та Китаю радикально жорстка. Це стосується не лише щодо невикористання ядерки, але й щодо погроз застосування ядерної зброї та шантажу,

– зазначив Безсмертний.

Тому, ймовірно, усі ці погрози вдарити по українських АЕС так і залишаться балачками. Диктатор Путін вже перестав згадувати про тактичну ядерну зброю. Хоча свого часу постійно про неї розповідав.

Я ставлюся до цього як до інструменту шантажу. Не більше. Якщо Росія втратить постачання та закупівлі з Китаю, то російська економіка ляже набагато швидше, ніж ми можемо це собі уявити. Поки я розглядаю ці слова як шантаж,

– підкреслив Безсмертний.

Що відбувається на ЗАЕС?