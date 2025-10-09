На это влияет позиция Китая: дипломат ответил, есть ли угроза ударов по украинским АЭС
- Российские провокации на Запорожской АЭС продолжаются, а станция с 23 сентября отключена от электроснабжения из-за российских обстрелов. Сейчас ЗАЭС работает на дизель-генераторах.
- Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный предположил, чего ожидать дальше.
Российские провокации на Запорожской АЭС продолжаются. А диктатор Путин уже даже угрожал ударить по другим украинским атомным электростанциям.
Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик, дипломат Роман Бессмертный. По его словам, ядерный шантаж – опасная вещь. Но в случае с Россией есть одна красная линия, которую ей сложно будет перейти.
Ударит ли Россия по украинским АЭС?
Как отметил Бессмертный, если Россия пойдет на такой шаг и произойдет катастрофа, то у них сразу ухудшатся отношения с Китаем. Не секрет, что там жесткая позиция относительно ядерных провокаций.
Напомню, что позиция Си и Китая радикально жесткая. Это касается не только относительно неиспользования ядерки, но и относительно угроз применения ядерного оружия и шантажа,
– отметил Бессмертный.
Поэтому, вероятно, все эти угрозы ударить по украинским АЭС так и останутся разговорами. Диктатор Путин уже перестал вспоминать о тактическом ядерном оружии. Хотя в свое время постоянно о нем рассказывал.
Я отношусь к этому как к инструменту шантажа. Не более того. Если Россия потеряет поставки и закупки из Китая, то российская экономика ляжет гораздо быстрее, чем мы можем это себе представить. Пока я рассматриваю эти слова как шантаж,
– подчеркнул Бессмертный.
Что происходит на ЗАЭС?
- Россия регулярно осуществляет провокации на Запорожской АЭС. Вследствие российских обстрелов станция с 23 сентября отключена от электроснабжения. Она работает благодаря дизель-генераторам, хоть и не предназначена функционировать в таком режиме длительное время.
- В России, конечно, врут, что Украина ударила по ЗАЭС. Путин даже пригрозил атаковать другие украинские ЗАЭС.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что Россия хочет переподключить станцию к российской энергосистеме.