На окупованій росіянами ЗАЕС триває ремонт на двох пошкоджених лініях електропередачі. Оскільки одна з них пролягає через захоплену ворогом територію, а інша через підконтрольну Україні, в регіоні встановлено локальне припинення вогню.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в інтерв'ю 24 Каналу наголосив на тому, що були спроби перепідключитися, вони виявилися невдалими, а також спроби налагодити електропостачання в Мелітополі, через що протягом тижня вся окупована частина Запорізької області опинилася у блекауті.

Дивіться також Критично небезпечні дії, – Сибіга про влаштований Росією блекаут на Запорізькій АЕС

Що відбувається довкола Запорізької АЕС?

Врешті українська сторона, як зазначив Андрющенко, погодилась на локальне припинення вогню і спільний ремонт ліній електропередачі. Про це свідчить заявлена інформація не тільки з боку російської сторони, а й гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі.

"Почалися роботи в Енергодарі, працюють там росіяни й люди з окупованих територій. Про роботу з нашого боку нічого невідомо. Що дивного? Єдина заява, яка була з нашого боку стосовно точки, де зник зв'язок – що це сталося на території, яку контролює Росія, а з нашого боку немає ніяких пошкоджень. Виникає питання, звідки вони раптом там з'явились, як і хто веде з росіянами перемовини?", – озвучив Андющенко.

Російська сторона, з його слів, почала про це обережно говорити, а через декілька днів вже лунали заяви про тимчасове припинення вогню по лінії Енергодару, тому що росіяни там мають провести ремонт.

Керівник Центру вивчення окупації звернув увагу на те, що Україна ніяк не використала ситуацію зі зникненням з'єднання на ЗАЕС і те, що цього разу росіяни не змогли відновити його. Наша країна, як зазначив Андрющенко, не погрожувала, не застосовувала шантаж в Білому домі, а вдала, що нічого не відбувається.

Добре, що хоч наш міністр закордонних справ Сибіга декілька разів сказав, що росіяни намагаються забрати ЗАЕС. Це сором, а потім ми будемо знову дивуватися, звідки з'являються такі заяви у Путіна. Можливо, через те, що такі перемовини тривають. Цікаво, хто представляв українські інтереси з нашого боку і хто робив це з російської сторони,

– замислився Андрющенко.

Він підсумував, що згідно з оцінкою МАГАТЕ, за тиждень буде полагоджене енергопостачання на ЗАЕС. Керівник Центру вивчення окупації зауважив на тому, що росіяни не зупиняються, роблять все, аби технічно підготуватись для того, щоб цю атомну електростанцію забрати. Андрющенко переконаний, що вони зараз точно зроблять висновки з цих неполадок, зрозуміють, що пішло не так, і наступного разу будуть до цього готові.

Останні події довкола ЗАЕС: