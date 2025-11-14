У Києві – локальні аварії після обстрілу: що зі світлом зараз

У Києві наразі діють планові відключення електроенергії. Локальні аварії після обстрілу усунуті.

Водопостачання у місті наразі стабільне, перебої не фіксуються. Про це повідомив Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Дивіться також Ворожий обстріл Києва: зросла кількість жертв і постраждалих, серед них – діти

Яка ситуація у Києві зараз?

Енергетики повідомляють, що на заміну аварійним відключенням електропостачання у столиці, прийшли заплановані графіки відключень світла.

Відомо, що внаслідок масованої ворожої атаки ворога в Києві пошкоджено окремі ділянки теплових мереж. У Деснянському районі сталась аварія на тепломагістралі, тож частина будинків залишилась без електропостачання.

Перебої з опаленням також зафіксовані у частині Подільського району столиці. Комунальні служби міста працюють над тим, щоб відновити подачу тепла мешканцям. Водопостачання у місті наразі працює стабільно, перебоїв не зафіксовано.

Що відомо про нічний обстріл Києва?