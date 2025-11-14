Укр Рус
У Києві – локальні аварії після обстрілу: що зі світлом зараз
14 листопада, 09:18
У Києві – локальні аварії після обстрілу: що зі світлом зараз

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Києві діють планові відключення електроенергії, а локальні аварії після обстрілу усунуті.
  • Перебої з опаленням зафіксовані в Деснянському районі та частині Подільського, водопостачання стабільне.

У Києві наразі діють планові відключення електроенергії. Локальні аварії після обстрілу усунуті.

Водопостачання у місті наразі стабільне, перебої не фіксуються. Про це повідомив Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Яка ситуація у Києві зараз?

Енергетики повідомляють, що на заміну аварійним відключенням електропостачання у столиці, прийшли заплановані графіки відключень світла.

Відомо, що внаслідок масованої ворожої атаки ворога в Києві пошкоджено окремі ділянки теплових мереж. У Деснянському районі сталась аварія на тепломагістралі, тож частина будинків залишилась без електропостачання. 

Перебої з опаленням також зафіксовані у частині Подільського району столиці. Комунальні служби міста працюють над тим, щоб відновити подачу тепла мешканцям. Водопостачання у місті наразі працює стабільно, перебоїв не зафіксовано.

Що відомо про нічний обстріл Києва?

  • Росія 14 листопада вчергове здійснила комбіновану атаку на Київ.

  • Внаслідок влучань зафіксували пожежі у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Деснянському та Голосіївському районах.

  • В Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій місцевості. Попередньо без постраждалих. Також горить 7 та 9 поверхи житлового будинку.

  • Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини, ще 27 постраждало. Загалом врятовано понад 40 людей.