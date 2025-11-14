Водопостачання у місті наразі стабільне, перебої не фіксуються. Про це повідомив Віталій Кличко, пише 24 Канал.
Яка ситуація у Києві зараз?
За інформацією енергетиків, планові графіки відключень електропостачання продовжують діяти у столиці. Локальні аварійні відключення, які виникли через атаку, вже усунені
Відомо, що внаслідок масованої ворожої атаки ворога в Києві пошкоджено окремі ділянки теплових мереж. У Деснянському районі сталась аварія на тепломагістралі, тож частина будинків залишилась без електропостачання.
Перебої з опаленням також зафіксовані у частині Подільського району столиці. Комунальні служби міста працюють над тим, щоб відновити подачу тепла мешканцям. Водопостачання у місті наразі працює стабільно, перебоїв не зафіксовано.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
- Росія 14 листопада вчергове здійснила комбіновану атаку на Київ.
- Внаслідок влучань зафіксували пожежі у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Деснянському та Голосіївському районах.
- В Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій місцевості. Попередньо без постраждалих. Також горить 7 та 9 поверхи житлового будинку.
- За даними рятувальників, загинула одна людина, ще 24 постраждали. Загалом врятовано понад 40 людей.