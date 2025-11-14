Водоснабжение в городе пока стабильное, перебои не фиксируются. Об этом сообщил Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

Какая ситуация в Киеве сейчас?

По информации энергетиков, плановые графики отключений электроснабжения продолжают действовать в столице. Локальные аварийные отключения, которые возникли из-за атаки, уже устранены

Перебои с отоплением зафиксированы в Деснянском районе и части Подольского. Коммунальные службы работают над тем, чтобы восстановить подачу тепла жителям.

