Буданов вперше відреагував на корупційний скандал з Міндічем

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством Енергоатом. За даними слідства, від контрагентів Енергоатому вимагали "відкати" — приблизно 10 – 15% від вартості контрактів.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу цю тему прокоментував очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему. Тепер за справу має взятися суд.

До теми Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Реакція Буданова на розслідування НАБУ та САП

Корупційний скандал викрили в енергетичній сфері – одній з найболючіших для нашого суспільства у час війни. Тож реакція суспільства була справді резонансною. Втім, причетні до викриття справ зробили усе можливе, аби "прикрити" незаконну схему.

Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад,

– наголосив Кирило Буданов.

Надалі справу розглядатимуть у суді. Після офіційних результатів слідства, винні мають понести покарання.

"Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – підкреслив очільник ГУР.

Викриття масштабних оборудок в енергетичній сфері ще раз довели важливість та ефективність антикорупційних органів, які "на відмінно" виконали свою роботу.

Зверніть увагу! Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував загрози для Європи, російське просування на фронті, ймовірність проведення виборів та інші гарячі теми. Повне інтервʼю можна переглянути у середу, 19 листопада. Не пропустіть!

Чи вплине скандал на міжнародну допомогу Україні?

Корупція на такому рівні може й негативно вплинути на ставлення партнерів до України, зокрема у питанні фінансової допомоги. Цим активно може скористатися і Росія, яка і раніше на різних рівнях намагалась підірвати статус України в очах союзників.

Такий ризик існує. Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу,

– пояснив Буданов.

Для України це справді може обернутися негативними наслідками. Тож українцям необхідно зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних.

"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – додав Буданов.

Корупційний скандал в енергетиці: коротко про головне