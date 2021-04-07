Оголена фотосесія в Дубаї: все, що відомо про скандал та затриманих українок

У Дубаї затримали групу моделей, які фотографувалися голими на балконі готелю. Серед них виявилося 11 українок. Через порушення законів ОАЕ дівчатам загрожує штраф у розмірі приблизно 38 тисяч гривень та депортація. Що відомо про затриманих у Дубаї українок, читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Протягом останніх днів в Україні активно обговорюють скандал, в який потрапили українські моделі в ОАЕ.
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Що відомо про оголену фотосесію дівчат
- 3 квітня 40 дівчат влаштували фотосесію на балконі готелю в курортному районі Дубаї, з ними був і чоловік-фотограф.
- Серед моделей виявилося 11 українок, були також дівчата з Росії та Білорусі.
- Помітили пікантну зйомку сусіди, вони й викликали на місце поліцію.
- Дівчат звинуватили у публічній розпусті. Адже у країні діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях.
- Тепер їм загрожує ув'язнення аж до 6 місяців та ще й штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень).
Що загрожує українкам
- Інформацію про затримання підтвердили й у Міністерстві закордонних справ України. А 6 квітня до дівчат навідався консул.
- Дипломат також поспілкувався із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю. Там заявили, що причиною затримання дівчат стало порушення норм моральної етики. Окрім того, покарання вони отримають і за поширення в соцмережах фото і відео непристойного характеру.
- Згодом в уряді ОАЕ заявили, що дівчат депортують з країни.
Спільна поїздка у Буковель
Деякі дівчата були знайомі ще до поїздки в Дубаї, навіть брали участь у спільних зйомках.
"Обозреватель" пише, що приблизно за 5 тижнів до поїздки в ОАЕ частина цієї компанії побувала в Буковелі. Там дівчата фотографувалися в костюмах плюшевих зайців. Одним з організаторів заходу був колишній ведучий "1+1" Ігор Посипайко. Крім того, на курорті вони відвідали закриту вечірку, де танцювали у відвертій білизні.
Дівчати разом побували у Буковелі / Скриншот з відео
Одна з учасниць оголеної фотосесії Яна у Буковелі / Інстаграм Яни
Цікаво, що сторінки деяких моделей у соцмережах вже видалили. Однак під час поїздки в Дубаї всі вони встигали публікувати фото і відео своєї подорожі.
Українки в Дубаї / Скриншот з відео
Що відомо про дівчат
- Катя К. – стилістка брів і візажистка. В інстаграмі часто поширювала філософські висловлювання.
Одне з останніх: "Приховуючи свої справжні емоції, ми руйнуємо не тільки самих себе, але і людей навколо! Так, ми не ідеальні, буде багато хейтерів, заздрісників, ворогів, але будуть і ті, хто шаленіє від нас".
Одна з учасниць фотосесії – Катя / Інстаграм Каті К.
Катя під час зйомки в Буковелі / Інстаграм Каті К.
- Діана – ще одна учасниця фотосесії, раніше була знайома з Катею.
Зокрема, про це свідчать розмови у мереж про зміни у житті. Приблизно 1 рік тому Катя писала Діані: "Нові люди, нові знайомства, нові... ідеї, готовність вирватися на інший кінець країни або за кордон з одного клацання пальця. На старість буде, що згадати, правда, Ді".
До слова, Діана між Буковелем та ОАЕ встигла побувати ще й у Єгипті.
Діана теж брала участь у фотосесії в Дубаї / Фото з інстаграму Діани
Фото з попередньої зйомки дівчини / Інстаграм Діани
- Анастасія – ще одна учасниця скандальної фотосесії.
Вона публікувала відео свого відпочинку, показувала, як купається в морі, хвалилася смачним морозивом, а також демонструвала номери готелів. Крім того, вона викладала знімки інших українок, які були разом із нею.
На фото було, як дівчата п'ють шампанське, орендують автомобіль і гуляють вечірнім Дубаєм.
Анастасія показувала у мережі життя в ОАЕ / Інстаграм Анастасії
- Маріанна Ф. – дівчина з Ужгорода, яка теж поширювала знімки з Еміратів.
На її сторінці у фейсбуці є інформація, що дівчина навчається в Ужгородському національному університеті. Знайомі пишуть, що родом вона з Виноградового.
Маріанна із Закарпаття – учасниця фотосесії / Інстаграм Маріанни Ф.
- Яна – дівчина-модель із Києва.
Приїхавши в ОАЕ, розповіла мамі, що вона вже в Дубаї і їй там добре. Вона встигла поділитися з підписниками відеороликом з готелю, де жили дівчата. Яна також похвалилася купанням у басейнах, в морі, показала номери та їжу в ресторані.
Модель Яна з Києва / Інстаграм Яни
- Відомі імена ще кількох моделей : Дарина Х., Тетяна Б., Анастасія К., Софія Т.
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