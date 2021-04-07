В ОАЕ за оголену фотосесію на балконі хмарочосу затримали 40 людей, серед яких 11 українок. Попри інформації про можливе ув'язнення затриманих, уряд повідомив: їх усіх депортують з країни.

Щодо затриманих розслідування проводила місцева прокуратура. Наразі розслідування вже завершене, а правоохоронці стверджують: знятий відеоролик суперечить законам ОАЕ. Цікаво ЗМІ оприлюднили імена українок, яких голими затримали в ОАЕ Всіх учасників депортують з Об'єднаних Арабських Еміратів. Більше коментарів щодо цього інциденту не буде,

– повідомили в медіацентрі. صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني

1/2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021 Коротко про "голий" скандал в ОАЕ: В Об'єднаних Арабських Еміратах 3 квітня затримали групу дівчат і фотографа, які брали участь в еротичних зйомках на балконі хмарочосу. Це суперечить законам держави.

Згодом інформацію підтвердили в українському МЗС і розповіли: серед них були 11 українок.

Спершу була інформація, що всіх учасниць фотосесії можуть оштрафувати на 1,3 тисячі доларів кожного. Учасниць також могли засудити до пів року ув'язнення, а організатора – до 3 років.