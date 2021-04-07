В ОАЕ офіційно повідомили, що чекає арештованих за оголену фотосесію
В ОАЕ за оголену фотосесію на балконі хмарочосу затримали 40 людей, серед яких 11 українок. Попри інформації про можливе ув'язнення затриманих, уряд повідомив: їх усіх депортують з країни.
Джерело:Медіацентр уряду Дубаї
Щодо затриманих розслідування проводила місцева прокуратура. Наразі розслідування вже завершене, а правоохоронці стверджують: знятий відеоролик суперечить законам ОАЕ.
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Всіх учасників депортують з Об'єднаних Арабських Еміратів. Більше коментарів щодо цього інциденту не буде,
– повідомили в медіацентрі.
Коротко про "голий" скандал в ОАЕ:
- В Об'єднаних Арабських Еміратах 3 квітня затримали групу дівчат і фотографа, які брали участь в еротичних зйомках на балконі хмарочосу. Це суперечить законам держави.
- Згодом інформацію підтвердили в українському МЗС і розповіли: серед них були 11 українок.
- Спершу була інформація, що всіх учасниць фотосесії можуть оштрафувати на 1,3 тисячі доларів кожного. Учасниць також могли засудити до пів року ув'язнення, а організатора – до 3 років.
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